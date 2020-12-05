SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'de 1 müjde, 8 eksik var!

Fenerbahçe'de 1 müjde, 8 eksik var!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 05.12.2020 16:46 | Son Güncelleme

11. haftada Denizlispor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Fenerbahçe'de 1 müjde, 8 eksik var!

Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor deplasmanına konuk olacak olan Fenerbahçe'nin maç kadrosu belli oldu.

Sarı - lacivertlilerde koronavirüsü atlatan Enner Valencia kadroya dahil edildi.

Sakatlıkları bulunan Harun Tekin, Mauricio Lemos, Nazım Sangare, Sinan Gümüş, Diego Perotti, Mbwana Samatta ve Kemal Ademi'nin yanı sıra sarı kart cezalısı olan Luiz Gustavo kafilede yer almadı.

Fenerbahçe - Denizlispor karşılaşması, 6 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Fenerbahçe evinde kaybettiFenerbahçe evinde kaybetti
İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'iİşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Yerli aşı gönüllüsünden yan etki açıklaması
Yerli aşı gönüllüsünden yan etki açıklaması
Burada bugüne kadar tek bir vaka görülmedi
Burada bugüne kadar tek bir vaka görülmedi
Yarı çıplak sahaya atlayan Kinsey Wolanski yine şaşırttı!
Yarı çıplak sahaya atlayan Kinsey Wolanski yine şaşırttı!
Galatasaray'dan transfer teklifi
Galatasaray'dan transfer teklifi
Balotelli'nin resmi imzası an meselesi
Balotelli'nin resmi imzası an meselesi
Fatih Terim istedi, Emre Belözoğlu alıyor!
Fatih Terim istedi, Emre Belözoğlu alıyor!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
G.Saray'ın yeni hocası belli oldu
G.Saray'ın yeni hocası belli oldu
İrfan Can Kahveci istedi, Sörloth 'hayır' dedi!
İrfan Can Kahveci istedi, Sörloth 'hayır' dedi!
Garry Rodrigues, Süper Lig'e geri dönüyor!
Garry Rodrigues, Süper Lig'e geri dönüyor!
Galatasaray'dan Mert Hakan Yandaş bombası!
Galatasaray'dan Mert Hakan Yandaş bombası!
Fenerbahçe'ye transfer teklifi
Fenerbahçe'ye transfer teklifi
''Senegal'de timsah yiyordu, geldi burada topçu oldu''
''Senegal'de timsah yiyordu, geldi burada topçu oldu''
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe'de 1 müjde, 8 eksik var!
Fenerbahçe'de 1 müjde, 8 eksik var!
Fenerbahçe Vedat Muriqi'i arıyor
Fenerbahçe Vedat Muriqi'i arıyor
Fenerbahçe moral bulmak istiyor
Fenerbahçe moral bulmak istiyor
Fenerbahçe Öznur Kablo evinde ASVEL'e kaybetti
Fenerbahçe evinde kaybetti
Fenerbahçe'de Onyekuru için girişimler sürüyor!
Fatih Terim istedi, Emre Belözoğlu alıyor!
"Fenerbahçe, Dick Advocaat'a açık çek verdi"
Fenerbahçe, Dick Advocaat'a açık çek verdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.