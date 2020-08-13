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Fenerbahçe'de 2 isim koronavirüs pozitif çıktı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 13.08.2020 23:21 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de 2 isimde koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Fenerbahçe'de 2 isim koronavirüs pozitif çıktı

Fenerbahçe'de 2 isimde koronavirüs testi pozitif çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada; bir futbolcu ile bir teknik ekip çalışanında pozitif çıktığı doğrulandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından Samandıra Can Bartu Tesislerimizde 13 Ağustos günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 tanı testi yapılmıştır. Profesyonel futbol takımımız oyuncularından birinin ve teknik ekipten bir çalışanımızın sonuçlarının pozitif olduğu test sonuçları ile tespit edilmiştir. Testte pozitif çıkan oyuncumuz ve teknik ekip çalışanımız ev izolasyonuna alınmış ve tedavilerine başlanmıştır. Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.

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