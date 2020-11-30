Fenerbahçe'de 27 yıl sonra bir ilk

Bu yıl yenilenen kadrosu ve teknik heyetiyle sezona iyi bir başlangıç yapan Erol Bulut'un öğrencileri, ilk 7 haftada mağlubiyet yaşamadı. Sarı-lacivertliler, 7. hafta sonunda maç fazlasıyla Aytemiz Alanyaspor'un önünde liderlik koltuğuna otururken, son 3 haftada yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışında yara aldı. Şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in sezona kötü başlamasıyla 7. hafta sonunda en yakın rakibi Galatasaray'ın 4 puan önüne geçen Fenerbahçe, avantajını 3 haftada yitirdi. Fenerbahçe, son 3 haftada sahasında yaşadığı İttifak Holding Konyaspor ve Beşiktaş mağlubiyetlerinin ardından kaybettiği 6 puanla 3. sıraya geriledi ve rakiplerinden Galatasaray'ın averajla gerisine düştü. ÇIKIŞ KISA SÜRDÜ Süper Lig'de bu sezon ilk 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlikle 5 puan toplayan Fenerbahçe, daha sonra çıkışa geçti. Sarı-lacivertliler, 3. haftadan sonra üst üste 4 maç kazanarak galibiyet serisi yakaladı. Ligin 8. haftasında Kadıköy'de İttifak Holding Konyaspor'a 2-0 yenilen ve galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe, 10. haftada da sahasında Beşiktaş'a 4-3 mağlup oldu.