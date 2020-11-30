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Fenerbahçe'de 27 yıl sonra bir ilk

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.11.2020 14:06 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide sahasında Beşiktaş'a 4-3 yenilen Fenerbahçe, kritik maçlarda yitirdiği puanlarla zirvede önemli kayıplar yaşadı.

Fenerbahçe'de 27 yıl sonra bir ilk

Bu yıl yenilenen kadrosu ve teknik heyetiyle sezona iyi bir başlangıç yapan Erol Bulut'un öğrencileri, ilk 7 haftada mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-lacivertliler, 7. hafta sonunda maç fazlasıyla Aytemiz Alanyaspor'un önünde liderlik koltuğuna otururken, son 3 haftada yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışında yara aldı.

Şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in sezona kötü başlamasıyla 7. hafta sonunda en yakın rakibi Galatasaray'ın 4 puan önüne geçen Fenerbahçe, avantajını 3 haftada yitirdi.

Fenerbahçe, son 3 haftada sahasında yaşadığı İttifak Holding Konyaspor ve Beşiktaş mağlubiyetlerinin ardından kaybettiği 6 puanla 3. sıraya geriledi ve rakiplerinden Galatasaray'ın averajla gerisine düştü.

ÇIKIŞ KISA SÜRDÜ

Süper Lig'de bu sezon ilk 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlikle 5 puan toplayan Fenerbahçe, daha sonra çıkışa geçti.

Sarı-lacivertliler, 3. haftadan sonra üst üste 4 maç kazanarak galibiyet serisi yakaladı.

Ligin 8. haftasında Kadıköy'de İttifak Holding Konyaspor'a 2-0 yenilen ve galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe, 10. haftada da sahasında Beşiktaş'a 4-3 mağlup oldu.

KAYIPLAR KADIKÖY'DE

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda çok iyi bir performansa imza atarken, evinde kritik kayıplar yaşadı.

Sarı-lacivertliler, ligde geride kalan 10 haftada 20 puan topladı, 10 puan yitirdi.

Söz konusu dönemde kayıplarının sadece 2 puanını deplasmanda yaşayan Fenerbahçe, 8 puanı ise evinde kaybetti.

KADIKÖY'DE 27 SEZON SONRA ÜST ÜSTE MAĞLUBİYET

Fenerbahçe, Süper Lig'de 27 sezon sonra evinde üst üste 2 kez mağlup oldu.

Ligin 8. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a yenilen sarı-lacivertliler, 10. haftada ise Beşiktaş'a mağlup olarak sahasında üst üste 2 maç kaybetti.

Fenerbahçe, son olarak 1992-1993 sezonunda sahasında Trabzonspor'a 1-0 ve ardından Galatasaray'a 4-1 yenilmişti.

Sarı-lacivertliler, 1992-1993 sezonunda sonra aradan geçen 27 sezonda ise evinde üst üste 2 maç kaybı yaşamamıştı.

KADIKÖY'DE YENİLMEZLİK SERİLERİ SONA ERDİ

Fenerbahçe'nin, ligde önemli rakipleri karşındaki sahasında yenilmezlik serileri 2020 yılında sona erdi.

Seyircisi önünde rakipleri Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor karşısında uzun yıllar yenilmeyen sarı-lacivertliler, 2020 yılında iç sahada bu 3 rakibine de mağlup oldu.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun 23. haftasında sahasında Galatasaray'a 3-1 mağlup olarak, Kadıköy'de 20 yıl sonra sarı-kırmızılı takıma yenildi.

Sarı-lacivertli ekip, 16 Haziran 2020'de Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Trabzonspor'a Kadıköy'de 3-1 yenilerek, rakibine sahasında yaklaşık 23 yıl sonra mağlup oldu.

Son olarak dün Kadıköy'de 15 yıldır yenilmediği Beşiktaş'a da 4-3 kaybeden Fenerbahçe'nin, evinde bu 3 rakibine karşı yenilmezlik serileri bitti.

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