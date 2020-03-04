SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'de 3 isimle yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de 3 isimle yollar ayrıldı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.03.2020 15:05 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın ayrılmasının ardından kendisiyle birlikte göreve gelen yardımcıları da sarı-lacivertli takımla vedalaştı.

Fenerbahçe'de 3 isimle yollar ayrıldı

Yanal'ın yardımcıları Volkan Kazak, Recep Karatepe ve Niyazi Eniseler ile yollar ayrılırken sarı-lacivertli takımı kulübün bünyesindeki antrenörlerden Fatih Yıldız ve Zeki Murat Göle çalıştıracak.

Süper Lig'in 25. haftasında Cumartesi günü Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam başlayacak olan Fenerbahçe'de takıma antrenmanı Fatih ve Zeki hoca yaptıracak.

Denizlispor maçına teknik direktör olarak kimin çıkaracağı ise henüz belirlenmedi.

Yönetim, yeni bir teknik adam ile anlaşamazsa lisansı bulunan antrenörlerden biri Kadıköy'deki maçta sahaya da takımla birlikte çıkacak.

(DHA)


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Parmağına sıkışan yüzük kabusu olduParmağına sıkışan yüzük kabusu oldu
Fenerbahçe'den teknik direktör açıklamasıFenerbahçe'den teknik direktör açıklaması
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ersun yanal Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Volkan Kazak Recep Karatepe Niyazi Eniseler

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'Şehitler Tepesi' tepkisi

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'Şehitler Tepesi' tepkisi

2020 Emekli promosyon oranı belli oldu

2020 Emekli promosyon oranı belli oldu

F.Bahçe'de yeni hoca gelişmesi!

F.Bahçe'de yeni hoca gelişmesi!

Şike teklifini ilk kez açıkladı

Şike teklifini ilk kez açıkladı

Transfer resmen açıklandı! 3 yıllık imza

Transfer resmen açıklandı! 3 yıllık imza

A Milli Takım'da şok sakatlık

A Milli Takım'da şok sakatlık

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

G.Saray 20 yıl sonra Kadıköy'de galip!

G.Saray 20 yıl sonra Kadıköy'de galip!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Efsane isim, Fenerbahçe taraftarını çıldırttı

Efsane isim, Fenerbahçe taraftarını çıldırttı

Fenerbahçe, başkent deplasmanında!

Fenerbahçe, başkent deplasmanında!

Okuyucu Yorumları 2 yorum
NİYE MACERA ARIYOR BU ALİ KOÇ?TAKIMA KOCAMANI GETİRİP ŞİMDİDEN GELECEK SEZON PLANLARI YAPILMALIDIR..YABANCI ÜLKEYİ TANIYANA KADAR 6AY GEÇER..HEM TARAFTARDAKİ KREDİSİ YANALDAN ÇOK FAZLA..
ALİ KOÇ VE SAZ ARKADAŞLARI NE ZAMAN GİDECEK.TARAFTARIN ÜSTÜNE DAMDAN ATLAYAN TARİHİNDE BU KADAR BAŞARISIZLIĞI GÖRMEYEN CAMİAYA YAKIŞMIYOR ALİ KOÇ.ERSUNA SORMADAN COMALİYE SORMADAN TOPÇU ALIR SONRA NEDEN OYNATAMIYORSUN DİYE İKİSİNİDE GÜBAH KEÇİSİ YAPIP TARAFTARIN ÖNÜNE ATAR.YÖNETİM İSTİFA
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe'de 3 isimle yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de 3 ayrılık

Fenerbahçe’den köy camisine yardım

F.Bahçe'den köy camisine yardım

Fenerbahçe'ye Jorge Jesus için sert rakip

F.Bahçe'de yeni hoca gelişmesi!

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy'dan teknik direktör açıklaması

Fenerbahçe'den teknik direktör açıklaması

Ersun Yanal: Ali Koç'a karşı düzen yapıldı!

Ersun Yanal: Ali Koç'a karşı düzen yapıldı!

Vedat Muriqi'den Ersun Yanal açıklaması: En iyisini hak ediyor!

Vedat Muriqi'den Ersun Yanal açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.