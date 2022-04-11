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Fenerbahçe'de 3. Vitor Pereira dönemi! Canlı yayında açıkladı

11.04.2022 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci Ali Ece Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından teknik direktör İsmail Kartal'ın yanına sportif direktör olarak Vitor Pereira'yı önerdi. Ece, "Ali Koç, Pereira'yı alsın. İdeal bir sportif direktör. Neden? Osayi-Samuel'i beke dönüştüren o, Zajc'ı yedek ofansif orta sahadan çift yönlü 8'e dönüştüren o, Zajc'tan gol katkısı almak için ona göre bir şablon oluşturan yine o... İrfan Can'ın sağ iç forvette oynamasında da Pereira'nın katkısı var" dedi.

Fenerbahçe'de 3. Vitor Pereira dönemi! Canlı yayında açıkladı

Fenerbahçe Galatasaray galibiyeti ile İsmail Kartal'ın başarılı çizgisi devam ederken gelecek sezon için Joachim Löw ve Jorge Jesus'un ismi geçiyor. Gazeteci Ali Ece VOLE'deki "Nakavt" programında ilginç bir öneri getirdi.

"ALİ KOÇ, PEREİRA'YI ALSIN"

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Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira'nın Corinthians'tan böyle giderse kovulacağını ifade eden Ece, "Ali Koç, Pereira'yı alsın. İdeal bir sportif direktör. Neden? Osayi-Samuel'i beke dönüştüren o, Zajc'ı yedek ofansif orta sahadan çift yönlü 8'e dönüştüren o, Zajc'tan gol katkısı almak için ona göre bir şablon oluşturan yine o... İrfan Can'ın sağ iç forvette oynamasında da Pereira'nın katkısı var." dedi.

KARTAL TEKNİK DİREKTÖR, PEREİRA SPORTİF DİREKTÖR

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Ali Ece, "Vitor Pereira sportif direktör, İsmail Kartal teknik direktör. Fenerbahçe şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesi olur. Çok ciddiyim bu konuda. Neden olmasın?" şeklinde konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Vitor Pereira
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