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Fenerbahçe'de 32 yıl sonra yine aynı kabus! Kötü seri tekrarlandı

16.01.2022 00:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor'la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, son 9 deplasman maçında kalesini gole kapayamayarak 32 yıl önceki kötü seriyi tekrarladı. Sarı-lacivertliler son olarak 1990/91 sezonunda deplasmanda oynadığı 9 maçta da gol yiyerek tek sezondaki en uzun seriyi yakalamıştı.

Fenerbahçe'de 32 yıl sonra yine aynı kabus! Kötü seri tekrarlandı

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk maçına çıkan Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler bu deplasmanda da kalesini gole kapayamayarak 32 yıl önceki kötü seriyi tekrarladı.

EN UZUN SERİ TEKRARLANDI

Yeni sezona teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde büyük umutlarla başlayan Fenerbahçe, Süper Lig'de hayal kırıklığı yaşadı. Sarı-lacivertlilerde, Portekizli hocayla yolların ayrılmasının ardından göreve gelen İsmail Kartal, ilk maçında Antalyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı. OPTA kötü gidişi bir türlü durduramayan Fenerbahçe'nin detaylı bir analizini yaptı.

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OPTA'nın analizine göre:

  • Fenerbahçe 2014/15'ten bu yana en az şut çektiği üç maçın ikisini 2021/22 sezonunda oynadı.
  • Deplasmanda oynadığı son dokuz Süper Lig maçında da kalesini gole kapatamayan Fenerbahçe, tek sezondaki en uzun serisini tekrarladı (1990/91'de 9 maç).
  • Deplasmanda oynadığı son dört Süper Lig maçını kazanamayan Fenerbahçe (3B 1M), Temmuz 2020'den (7 maç) bu yana en uzun galibiyet hasretini yaşıyor.
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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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