Fenerbahçe'de 32 yıl sonra yine aynı kabus! Kötü seri tekrarlandı

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk maçına çıkan Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler bu deplasmanda da kalesini gole kapayamayarak 32 yıl önceki kötü seriyi tekrarladı.
Yeni sezona teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde büyük umutlarla başlayan Fenerbahçe, Süper Lig'de hayal kırıklığı yaşadı. Sarı-lacivertlilerde, Portekizli hocayla yolların ayrılmasının ardından göreve gelen İsmail Kartal, ilk maçında Antalyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı. OPTA kötü gidişi bir türlü durduramayan Fenerbahçe'nin detaylı bir analizini yaptı.
OPTA'nın analizine göre:
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