SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'de 37 yıl sonra bir ilk

Fenerbahçe'de 37 yıl sonra bir ilk

30.08.2021 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altay'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, ligde gol yemediği üst üste 3. maçını da galibiyetle tamamladı. Sarı-lacivertliler 37 yıl sonra ilk kez ligin ilk üç maçını gol yemeden kazandı.

Fenerbahçe'de 37 yıl sonra bir ilk

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan müsabakada, 51. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun attığı golle 1-0 üstünlük kuran Fenerbahçe, 55. dakikada Enner Valencia ile farkı 2'ye çıkardı. Müsabaka, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0, geçen hafta da İstanbul'da Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden sarı-lacivertli ekip, ligde ilk 3 haftayı kayıpsız geçerek 9 puana ulaştı.

Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalma başarısı gösteren sarı-lacivertli ekip, 2009-2010'dan sonra sezona 3'te 3 yaparak başladı.

Fenerbahçe, en son 1983-1984 sezonunda ligin ilk üç maçını gol yemeden kazanmıştı. Altay Bayındır, 1998-1999 sezonunda Fenerbahçe kalesini koruyan Rüştü Reçber'den sonra ilk 3 müsabakada kalesini gole kapatmayı başardı.

VALENCIA GOLLERE DEVAM EDİYOR

Altay karşısında takımının ikinci golünü kaydeden Enner Valencia, geçen hafta da Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında 1 gol atmıştı. Deneyimli futbolcu, hafta içi UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Finlandiya ekibi HJK Helsinki'ye 3 gol kaydetmişti.

FERDİ'DEN İLK GOL

Altay karşısında Fenerbahçe'yi öne geçiren gole imza atan Ferdi Kadıoğlu, bu sezon ilk golüne ulaştı.

Ferdi Kadıoğlu, takımının ikinci golünde de pası veren isim oldu.

Sarı-lacivertli ekipte müsabaka içinde sakatlanan Min-jae Kim, müsabakaya devam edemedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'dan Türkiye'yi saran ağ! "Polis hiçbir şey yapamıyor"İstanbul'dan Türkiye'yi saran ağ! "Polis hiçbir şey yapamıyor"
Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!
İşte Fenerbahçeli Caulker'ın yeni takımıİşte Fenerbahçeli Caulker'ın yeni takımı
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Altay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ece Üner'i şoke eden iddia! "Babam ve eşimi ilişkiye girerken bastım"

Ece Üner'i şoke eden iddia! "Babam ve eşimi ilişkiye girerken bastım"

Bir ile şehit ateşi düştü

Bir ile şehit ateşi düştü

Fatih Terim'den flaş transfer mesajları!

Fatih Terim'den flaş transfer mesajları!

İşte Fenerbahçeli Caulker'ın yeni takımı

İşte Fenerbahçeli Caulker'ın yeni takımı

Galatasaray'a şoke eden skor!

Galatasaray'a şoke eden skor!

Beklenen oldu! Messi PSG ile ilk maçına çıktı

Beklenen oldu! Messi PSG ile ilk maçına çıktı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

G.Saray UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı

G.Saray UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı

F.Bahçe UEFA Avrupa Ligi'nde

F.Bahçe UEFA Avrupa Ligi'nde

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'deki rakipleri belli oldu

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'deki rakipleri belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.