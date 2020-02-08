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Fenerbahçe’de 40 ve 50 yıllık üyeler beratlarını aldı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.02.2020 15:53 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda kulüpte 40. ve 50. yılını dolduran üye olanlara beratları verildi.

Fenerbahçe’de 40 ve 50 yıllık üyeler beratlarını aldı

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı’nda üyelere beratları verildi. Kulüpte 40. ve 50. yılını dolduran sarı-lacivertli üyelere beratlarını Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Fenerbahçe Divan Başkanı Vefa Küçük takdim etti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri ali koç

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