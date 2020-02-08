Fenerbahçe’de 40 ve 50 yıllık üyeler beratlarını aldı

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı’nda üyelere beratları verildi. Kulüpte 40. ve 50. yılını dolduran sarı-lacivertli üyelere beratlarını Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Fenerbahçe Divan Başkanı Vefa Küçük takdim etti.

(İHA)

