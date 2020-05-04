Fenerbahçe'de 45 gün sonra sahaya indi!

Son saha çalışmasını 18 Mart'ta yapan Fenerbahçe, 45 gün sonra ilk kez tesislere gelerek hafif bir antrenmanı gerçekleştirdi.
Önce teknik heyet fitness salonunu ve saha içindeki çalışma düzenini hazırladı. Teknik heyetin maskeli oldukları görüldü. Günlerdir hijyenik bir şekilde tutulan tesislerde futbolcular 4'lü gruplar halinde çalışırken birbirinden mesafeli düz koşu yaptıkları görüldü. Oyuncular ısındıktan sonra kültür-fizik hareketleri yaparak kasları esnettiler. Son olarak özledikleri meşin yuvarlağa da kavuşan futbolcular bir süre topla çalışma yaptılar.
2'şer saat arayla tesislere gelen futbolcu grupları sahanın farklı bölgelerinde hafif bir çalışma gerçekleştirdiler. Futbolcular Samandıra'da yaptıkları antrenmanlarda sahanın farklı alanlarını kullanırken, tesislerde de farklı soyunma odalarını tercih ettiler.
Birçok futbolcu evden araçlarıyla hazır gelip, idmanını yapıp tekrar evine döndü. Bazı oyuncular tesislerdeki duşu kullanmazken, duşlarını evinde yapmayı tercih ettiler.
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