Fenerbahçe'de 5 ayrılık kapıda

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un, "Göndereceğimiz isimler var, açıklayacağız" dediği isimler de ortaya çıktı.
Transfer penceresinin kapanmasına kısa bir süre kala yabancı kontenjanınını boşaltmak zorunda olan Fenerbahçe'de Diego Perotti, Kemal Ademi ya da Papiss Cisse, Tolga Ciğerci ve İsmail Yüksek ile yolların ayrılması bekleniyor.
Sarı lacivertlilerde Erol Bulut'un sezon başında kadro dışı bıraktığı Faslı futbolcu Nabil Dirar resmen takımdan ayrıldı. Dirar eski kulübü Club Brugge ile anlaşma sağlandı.
Fenerbahçe'ye Roma'dan transfer olan ve yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olan Arjantinli yıldız Diego Perotti ile yolların ayrılması bekleniyor. Yıldız oyuncu yaşadığı sakatlık nedeniyle 4-6 arasında forma giyemeyeceği öğrenildi
Yeni bir golcü transferi gerçekleştirmek isteyen sarı lacivertlilerde Cisse ve Kemal Ademi'nin de transferin bitimine kısa bir süre kala takımdan ayrılması muhtemel görünüyor
Devre arası transfer döneminin son günlerinde Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'nin forveti Kemal Ademi'yi sezon sonuna kadar kirayacak
İrfan Can Kahveci transferi sonrasında Tolga Ciğerci'nin Başakşehir'e katılması bekleniyor
Adana Demirspor, Fenerbahçe forması giyen İsmail Yüksek’i kiralamak için resmi teklif yaptı. Fenerbahçe teklifi kabul etti. İsmail Yüksek’in kararı bekleniyor.
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