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Fenerbahçe'de 5 ayrılık kapıda

01.02.2021 10:21 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de 5 ayrılık kapıda

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, transfer penceresinin kapanmasına kısa bir süre kala yapacağı hamleler kadar, yollarını ayırmak zorunda kaldığı isimler üzerine de yoğunlaştı.

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un, "Göndereceğimiz isimler var, açıklayacağız" dediği isimler de ortaya çıktı.

İŞTE O İSİMLER

Transfer penceresinin kapanmasına kısa bir süre kala yabancı kontenjanınını boşaltmak zorunda olan Fenerbahçe'de Diego Perotti, Kemal Ademi ya da Papiss Cisse, Tolga Ciğerci ve İsmail Yüksek ile yolların ayrılması bekleniyor.

İLK AYRILIK DİRAR

Sarı lacivertlilerde Erol Bulut'un sezon başında kadro dışı bıraktığı Faslı futbolcu Nabil Dirar resmen takımdan ayrıldı. Dirar eski kulübü Club Brugge ile anlaşma sağlandı.

PEROTTI GİDİYOR

Fenerbahçe'ye Roma'dan transfer olan ve yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olan Arjantinli yıldız Diego Perotti ile yolların ayrılması bekleniyor. Yıldız oyuncu yaşadığı sakatlık nedeniyle 4-6 arasında forma giyemeyeceği öğrenildi

CISSE VE ADEMI

Yeni bir golcü transferi gerçekleştirmek isteyen sarı lacivertlilerde Cisse ve Kemal Ademi'nin de transferin bitimine kısa bir süre kala takımdan ayrılması muhtemel görünüyor

KARAGÜMRÜK YOLCUSU

Devre arası transfer döneminin son günlerinde Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'nin forveti Kemal Ademi'yi sezon sonuna kadar kirayacak

TOLGA CİĞERCİ

İrfan Can Kahveci transferi sonrasında Tolga Ciğerci'nin Başakşehir'e katılması bekleniyor

İSMAİL YÜKSEK'İN KARARI BEKLENİYOR

Adana Demirspor, Fenerbahçe forması giyen İsmail Yüksek’i kiralamak için resmi teklif yaptı. Fenerbahçe teklifi kabul etti. İsmail Yüksek’in kararı bekleniyor.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Kemal adami ne ya, futbolcu olduğu şüpheli. Frey onun yanında Maradona gibi kalır.
Çöpler dağılmaya başladı, sezon sonunda da yarısı gider takımın..

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