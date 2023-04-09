Fenerbahçe'de 5 maça çıkabilmişti! Devre arasında gönderilen Bruma, Portekiz'de şova devam ediyor!

Sezon başında oldukça hareketli bir transfer dönemi geçiren Fenerbahçe, Hollanda'nın PSV ekibinden Bruma'yı zorunlu satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmıştı. Sarı - lacivertliler, oyuncunun bonservisini devre arasında almıştı. Yabancı sınırı nedeniyle TFF listesine dahil edilemeyen Bruma, Braga'ya kiralanmıştı.

FENERBAHÇE'DE 5 MAÇI VAR

Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana sadece 5 resmi maça çıkabilen Portekizli futbolcu, 1 asist yapma başarısı göstermişti.

BRAGA'YA KİRALANDI

Sarı - lacivertli kadroda kendisine yer bulamayan Bruma, ülkesinin takımlarından Braga'ya satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı.

YİNE MAÇA DAMGA VURDU

Portekiz Ligi'nin 27. haftasında Braga'nın Estoril ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan ve 73 dakika sahada kalan deneyimli futbolcu, karşılaşmada yine adından söz ettirdi.

ASİST YAPTI

Müsabakadan 4-1'lik galibiyetle ayrılan Braga'da ilk golü kaydeden Abel Ruiz'e asisti yapan isim Bruma oldu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Portekizli yıldız, ligde oynadığı 9. maçında 2. asistini yapmış oldu. Bruma'nın ayrıca 3 de golü bulunuyor.

