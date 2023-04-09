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Fenerbahçe'de 5 maça çıkabilmişti! Devre arasında gönderilen Bruma, Portekiz'de şova devam ediyor!

09.04.2023 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, sezon başında Bruma'yı PSV Eindhoven takımından zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamış ancak yabancı sınırlaması nedeniyle oyuncuyu TFF listesine ekleyememişti. Bruma'nın bonservisini devre arasında alan sarı - lacivertliler, Portekizli futbolcuyu ülkesinin takımlarından Braga'ya kiralık olarak göndermişti. Fenerbahçe'de sadece 1 asist yapabilen Bruma, Braga'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Fenerbahçe'de 5 maça çıkabilmişti! Devre arasında gönderilen Bruma, Portekiz'de şova devam ediyor!

Sezon başında oldukça hareketli bir transfer dönemi geçiren Fenerbahçe, Hollanda'nın PSV ekibinden Bruma'yı zorunlu satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmıştı. Sarı - lacivertliler, oyuncunun bonservisini devre arasında almıştı. Yabancı sınırı nedeniyle TFF listesine dahil edilemeyen Bruma, Braga'ya kiralanmıştı.

FENERBAHÇE'DE 5 MAÇI VAR

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Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana sadece 5 resmi maça çıkabilen Portekizli futbolcu, 1 asist yapma başarısı göstermişti.

BRAGA'YA KİRALANDI

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Sarı - lacivertli kadroda kendisine yer bulamayan Bruma, ülkesinin takımlarından Braga'ya satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı.

YİNE MAÇA DAMGA VURDU

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Portekiz Ligi'nin 27. haftasında Braga'nın Estoril ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan ve 73 dakika sahada kalan deneyimli futbolcu, karşılaşmada yine adından söz ettirdi.

ASİST YAPTI

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Müsabakadan 4-1'lik galibiyetle ayrılan Braga'da ilk golü kaydeden Abel Ruiz'e asisti yapan isim Bruma oldu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

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Portekizli yıldız, ligde oynadığı 9. maçında 2. asistini yapmış oldu. Bruma'nın ayrıca 3 de golü bulunuyor.

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