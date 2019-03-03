Fenerbahçe'de 5 transferden 4'ü gol kaydetti

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, devre arasında kadrosunda yaşadığı değişimle gülmeye başladı. Sezona çok kötü bir başlangıç yapan ve tarihinin en kötü dönemini geçiren sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal ve yeni transferlerin gelişiyle toparlandı. Fenerbahçe'de devre arasından hemen önce göreve gelen Ersun Yanal'ın yanı sıra ara transfer döneminde kadroya katılan oyuncular takımın havasını olumlu yönde değiştirdi.

Sarı-lacivertliler devre arasında kadrosunu Victor Moses, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Miha Zajc ve Tolgay Arslan ile güçlendirdi. Sezon başında kadroya katılan isimlerin beklentiyi karşılayamaması sebebiyle devre arasında da hayal kırıklığına uğrama korkusu yaşayan sarı-lacivertli taraftarların yüzü, yeni transferlerin performansıyla güldü. Kadroya katılan bu 5 oyuncudan 4'ü ligin ikinci yarısında geçen 7 haftada gol atmayı başardı. Gol atamayan tek isim olan ve Beşiktaş'tan transferi nedeniyle uzun süre gündemdeki yerini koruyan Tolgay Arslan ise gösterdiği performansla beğeni topladı.