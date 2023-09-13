Fenerbahçe'de 6 numara transferi bitmek üzere! Andre Gomes'e İsmail Kartal'dan onay çıktı

Fenerbahçe, '6 numara' transferinde mutlu sona ulaşmaya çok yakın. Kariyeri boyunca sakatlıklarla boğuşan ve bir türlü istediği performansı sahaya koyamayan Andre Gomes'in Everton'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Futbol hayatında yeni bir sıçrama yapmak isteyen Andre Gomes, Fenerbahçe ile yaptığı görüşmeler sonrası prensip anlaşmasına vardı.

BONSERVİS TALEPLERİ YOK

16 milyon euro piyasa değeri olan 30 yaşındaki Andre Gomes'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Everton'ın kadro planlaması içinde yer almayan Portekizli oyuncu için İngiliz devinin bonservis talebi bulunmuyor.

İSMAİL KARTAL ONAY VERDİ

Fenerbahçe yönetimiyle anlaşan Andre Gomes, İsmail Kartal'dan da onay aldı. Transfer döneminin sonuna kadar başka bir oyuncuyla anlaşılamaması durumunda Andre Gomes çok büyük ihtimalle çubuklu formayı sırtına geçirecek.

