SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'de 6 numara transferi bitmek üzere! Andre Gomes'e İsmail Kartal'dan onay çıktı

Fenerbahçe'de 6 numara transferi bitmek üzere! Andre Gomes'e İsmail Kartal'dan onay çıktı

13.09.2023 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de '6 numara' transferi için çalışmalar sürüyor. İsmail Kartal'ın çok yönlü bir orta saha istemesinin ardından gözler Andre Gomes'e çevrilmişti. Everton ile görüşmelere başlayan sarı-lacivertliler bu transferi bitirme aşamasına getirdi.

Andre Gomes

Andre Gomes

POR Portekiz
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Everton
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe, '6 numara' transferinde mutlu sona ulaşmaya çok yakın. Kariyeri boyunca sakatlıklarla boğuşan ve bir türlü istediği performansı sahaya koyamayan Andre Gomes'in Everton'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Futbol hayatında yeni bir sıçrama yapmak isteyen Andre Gomes, Fenerbahçe ile yaptığı görüşmeler sonrası prensip anlaşmasına vardı.

BONSERVİS TALEPLERİ YOK

fenerbahcede-andre-gomes-sesleri-6-numara-arayisi-suruyor-f998

16 milyon euro piyasa değeri olan 30 yaşındaki Andre Gomes'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Everton'ın kadro planlaması içinde yer almayan Portekizli oyuncu için İngiliz devinin bonservis talebi bulunmuyor.

İSMAİL KARTAL ONAY VERDİ

gom2

Fenerbahçe yönetimiyle anlaşan Andre Gomes, İsmail Kartal'dan da onay aldı. Transfer döneminin sonuna kadar başka bir oyuncuyla anlaşılamaması durumunda Andre Gomes çok büyük ihtimalle çubuklu formayı sırtına geçirecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Derbinin hakemi açıklandı!Derbinin hakemi açıklandı!
Galatasaray'da Sacha Boey krizi!Galatasaray'da Sacha Boey krizi!
Beşiktaş'tan Gedson Fernandes açıklaması!Beşiktaş'tan Gedson Fernandes açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
İsmail Kartal andre gomes everton fenerbahçe transfer dönemi yaşında sezon portekizli

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

3 haftalık ömrünün kaldığı söyledi! “Kendi cenazemi bile planladım”

3 haftalık ömrünün kaldığı söyledi! “Kendi cenazemi bile planladım”

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Canlı yayında muhabiri taciz etti! Savunması "pes" dedirtti

Canlı yayında muhabiri taciz etti! Savunması "pes" dedirtti

Resmen işkence! Yatağa zincirlenerek defalarca tecavüz edildi

Resmen işkence! Yatağa zincirlenerek defalarca tecavüz edildi

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.