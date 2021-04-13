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Fenerbahçe'de 6'sı bu seneden 10 ayrılık

13.04.2021 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, bir çok futbolcusuyla yollarını ayırmayı planlıyor. İşte o isimler...

Fenerbahçe'de 6'sı bu seneden 10 ayrılık

Fenerbahçe, yeni sezonun transfer çalışmalarına başlarken, lig sonunda 10 isimle yollarını ayıracak.

Bu isimlerin 6'sı ise sezon başında takıma katılan, Ademi, Samatta, Cisse, Tisserand, Lemos ve Perotti... Diğer 4 futbolcu da Harun Tekin, Zajc, Oytun, Zanka...

Fenerbahçe sil baştan yeni kadro kurmayı planlıyor.

FENERBAHÇE'NİN BU SENE YAPTIĞI TRANSFERLER

Filip Novak, Sinan Gümüş, Mame Thiam, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Enner Valencia, Barış Sungur, İsmail Yüksek, Mauricio Lemos, Oğuz Kağan Güçtekin, Attila Szalai, Irfan Can Kahveci, Mesut Özil, Bright Osayi-Samuel, Diego Perotti

(Akşam)


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Mauricio Lemos
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