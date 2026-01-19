SPOR

Fenerbahçe'de 61 yıl sonra ilk! Tedesco bunu da başardı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Süper Lig’de çıktığı ilk 15 maçta yenilgi yaşamayarak kulüp tarihine geçti. İtalyan çalıştırıcı, 61 yıl sonra Miroslav Kokotovic ve Oscar Hold’un ardından bu başarıyı yakalayan üçüncü teknik direktör oldu. Sarı-lacivertlilerde Tedesco’nun serisi, geçmişteki başarılı sezonları da yeniden gündeme taşıdı.

Berker İşleyen

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, sarı-lacivertli kulübün lig tarihine adını yazdıran önemli bir başarıya imza attı.

61 YIL SONRA İLK

İtalyan çalıştırıcı, Süper Lig’de görev aldığı ilk 15 karşılaşmada da mağlubiyet yüzü görmeyerek 61 yıl sonra bir ilki başaran isim oldu.

TARİHE GEÇTİ

Fenerbahçe de 61 yıl sonra ilk! Tedesco bunu da başardı 2

Tedesco, bu performansıyla Fenerbahçe tarihinde Miroslav Kokotovic (1962/63) ve Oscar Hold’un (1964/65) ardından ilk 15 lig maçını kaybetmeden geçen üçüncü teknik direktör olarak kayıtlara geçti. Söz konusu sezonlarda Fenerbahçe, 1962/63’te ligi üçüncü sırada tamamlarken, 1964/65 sezonunda ise şampiyonluğa ulaşmıştı. Tedesco’nun yakaladığı bu seri, camiada beklentileri daha da artırdı.

