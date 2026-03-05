Beşiktaş-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları açıklandı!

Beşiktaş JK, Galatasaray SK ile oynayacağı kritik derbi öncesi bilet fiyatlarını açıkladı. Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yarışını doğrudan etkilemesi beklenen karşılaşmanın biletleri yüksek fiyatlarıyla dikkat çekti.

ÖN SATIŞA SUNULDU

Kulübün duyurusuna göre derbi için belirlenen bilet fiyatları 2 bin 250 TL ile 37 bin 500 TL arasında değişiyor. Karşılaşmanın biletleri bugün saat 10.00 itibarıyla BJK SuperApp üzerinden ön satışa sunulurken, genel satış ise saat 12.00’de başlayacak.

Ezeli rakipler Beşiktaş JK ile Galatasaray SK, Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00’de Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Mücadelenin hem zirve yarışındaki dengeleri hem de derbi rekabetini yeniden şekillendirmesi bekleniyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bilet fiyatları şu şekilde belirlendi:

VIP 100: 37.500 TL

VIP 101-126: 33.750 TL

Kategori: 12.000 TL

Kategori: 11.000 TL

Kategori: 9.750 TL

Kategori: 7.500 TL

Kategori: 6.500 TL

Kategori: 5.750 TL

Doğu Üst: 3.500 TL

Kategori: 2.500 TL

Kategori: 2.250 TL



Taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen dev derbinin biletlerinin kısa sürede tükenmesi öngörülüyor. Özellikle şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip karşılaşma, iki takımın taraftarları için sezonun en önemli maçlarından biri olarak görülüyor.