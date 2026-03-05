SPOR

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları açıklandı!

Süper Lig’de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Beşiktaş-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları açıklandı. Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak dev karşılaşma için fiyatlar 2 bin 250 TL’den başlayıp 37 bin 500 TL’ye kadar yükselirken, biletler BJK SuperApp üzerinden önce ön satışa ardından genel satışa sunuldu. Taraftarların maça yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Cevdet Berker İşleyen

Beşiktaş JK, Galatasaray SK ile oynayacağı kritik derbi öncesi bilet fiyatlarını açıkladı. Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yarışını doğrudan etkilemesi beklenen karşılaşmanın biletleri yüksek fiyatlarıyla dikkat çekti.

ÖN SATIŞA SUNULDU

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları açıklandı! 1

Kulübün duyurusuna göre derbi için belirlenen bilet fiyatları 2 bin 250 TL ile 37 bin 500 TL arasında değişiyor. Karşılaşmanın biletleri bugün saat 10.00 itibarıyla BJK SuperApp üzerinden ön satışa sunulurken, genel satış ise saat 12.00’de başlayacak.

Ezeli rakipler Beşiktaş JK ile Galatasaray SK, Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00’de Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Mücadelenin hem zirve yarışındaki dengeleri hem de derbi rekabetini yeniden şekillendirmesi bekleniyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bilet fiyatları şu şekilde belirlendi:

  • VIP 100: 37.500 TL
  • VIP 101-126: 33.750 TL
    1. Kategori: 12.000 TL
    1. Kategori: 11.000 TL
    1. Kategori: 9.750 TL
    1. Kategori: 7.500 TL
    1. Kategori: 6.500 TL
    1. Kategori: 5.750 TL
  • Doğu Üst: 3.500 TL
    1. Kategori: 2.500 TL
    1. Kategori: 2.250 TL

Taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen dev derbinin biletlerinin kısa sürede tükenmesi öngörülüyor. Özellikle şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip karşılaşma, iki takımın taraftarları için sezonun en önemli maçlarından biri olarak görülüyor.

