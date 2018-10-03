Fenerbahçe'de Abdullah Avcı iddiası

Fenerbahçe'de beklenen son... Çaykur Rizespor faciasının ardından teknik direktör Phillip Cocu'nun durumunu görüşmek için toplanan yönetim, yolların ayrılmasına karar verdi.

1 / 7 Başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleriyle de istişare ettikten sonra Süper Lig'de 7 haftada 4 mağlubiyet alan Hollandalı teknik adam ile takımın yürümeyeceği sonucuna vardı.