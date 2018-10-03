SPOR

Fenerbahçe'de Abdullah Avcı iddiası

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.10.2018 14:26 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Phillip Cocu ile yollarını ayırması bekleniyor.

Fenerbahçe'de beklenen son... Çaykur Rizespor faciasının ardından teknik direktör Phillip Cocu'nun durumunu görüşmek için toplanan yönetim, yolların ayrılmasına karar verdi.

Sürpriz gelişme

1 / 7

Başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleriyle de istişare ettikten sonra Süper Lig'de 7 haftada 4 mağlubiyet alan Hollandalı teknik adam ile takımın yürümeyeceği sonucuna vardı.

Başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleriyle de istişare ettikten sonra Süper Lig'de 7 haftada 4 mağlubiyet alan Hollandalı teknik adam ile takımın yürümeyeceği sonucuna vardı.
2 / 7

Ayrılık içinse Spartak Trnava ve Medipol Başakşehir maçları beklenecek. İki karşılaşmanın sonucuna bakılmaksızın Cocu'nun sözleşmesi feshedilecek.

Ayrılık içinse Spartak Trnava ve Medipol Başakşehir maçları beklenecek. İki karşılaşmanın sonucuna bakılmaksızın Cocu'nun sözleşmesi feshedilecek.
3 / 7

Kontrattaki tazminat tutarı neyse ödenecek. Ardından lige verilecek milli arada yeni teknik adam takımın başına geçecek.

Kontrattaki tazminat tutarı neyse ödenecek. Ardından lige verilecek milli arada yeni teknik adam takımın başına geçecek.
4 / 7

Yönetim bu süreçte takımı teslim edeceği yeni hoca için görüşmelerde bulunacak.

Yönetim bu süreçte takımı teslim edeceği yeni hoca için görüşmelerde bulunacak.
5 / 7

Takımın başına yerli bir teknik adam getirmek isteyen yönetimin, Abdullah Avcı'yı da değerlendirmesi bekleniyor.

Takımın başına yerli bir teknik adam getirmek isteyen yönetimin, Abdullah Avcı'yı da değerlendirmesi bekleniyor.
6 / 7

Avcı'nın Medipol Başakşehir'de makine düzeninde işleyen sistemi ve her yıl zirveye oynaması takdir ediliyor.

Avcı'nın Medipol Başakşehir'de makine düzeninde işleyen sistemi ve her yıl zirveye oynaması takdir ediliyor.
7 / 7

Başarılı çalıştırıcı konusunda nabız yoklandıktan sonra teklif götürülebileceği dile getiriliyor. (FOTOMAÇ)

Başarılı çalıştırıcı konusunda nabız yoklandıktan sonra teklif götürülebileceği dile getiriliyor. (FOTOMAÇ)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe abdullah avcı Cocu başakşehir

En Çok Okunan Haberler

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Yılmaz Vural: Eğer Fenerbahçe'den teklif gelirse ben hazırım

Yılmaz Vural: Eğer Fenerbahçe'den teklif gelirse ben hazırım

Ali Koç'un Aykut Kocaman pişmanlığı

Ali Koç'un Aykut Kocaman pişmanlığı

Beşiktaş Pepe'nin sözleşmesini uzatacak

Beşiktaş Pepe'nin sözleşmesini uzatacak

Daum'dan Fenerbahçe açıklaması: Bu takımı şampiyon yaparım

Daum'dan Fenerbahçe açıklaması: Bu takımı şampiyon yaparım

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aziz Yıldırım'a 3 milyon 5 bin TL'lik haciz şoku

Aziz Yıldırım'a 3 milyon 5 bin TL'lik haciz şoku

Yassine Benzia: Fenerbahçe'ye gelmek benim için doğru adım

Yassine Benzia: Fenerbahçe'ye gelmek benim için doğru adım

Fenerbahçe'de Abdullah Avcı iddiası

Fenerbahçe'de Abdullah Avcı iddiası

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman ve Ersun Yanal ile temaslar sürüyor

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman ve Ersun Yanal ile temaslar sürüyor

Mehmet Topal 500. maçına çıkıyor

Mehmet Topal 500. maçına çıkıyor

Daum'dan Fenerbahçe açıklaması: Bu takımı şampiyon yaparım

Daum'dan Fenerbahçe açıklaması: Bu takımı şampiyon yaparım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.