Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı depremi! Aziz Yıldırım'a yakın üyeler düğmeye bastı: Resmen ihraç talebi

Fenerbahçe'de son dönemde yaşanan çalkantılı süreçlere bir yenisi daha eklendi. Başkan Aziz Yıldırım ile ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı arasında spor kamuoyunda geniş yankı bulan sert atışmalar, sarı-lacivertli kulübün koridorlarında resmi bir krize dönüştü.

DİLEKÇELER KULÜBE SUNULDU

Spor yazarı Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığı kulis bilgilerine göre; Başkan Aziz Yıldırım ile karşılıklı polemiğe giren Acun Ilıcalı hakkında, kulüp kongre üyeliğinden ihraç edilmesi talebiyle resmi işlem başlatıldı. Yıldırım'a yakınlığıyla bilinen bir grup Fenerbahçe kongre üyesi, ortaklaşa hareket ederek hazırladıkları şikayet dilekçelerini kulübe sundu.

KARARI DİSİPLİN KURULU VERECEK

Kongre üyeleri tarafından sunulan ihraç talepli dilekçelerin ardından gözler Fenerbahçe Disiplin Kurulu'na çevrildi. Kulüp tüzüğü gereği bundan sonraki süreç, tamamen kurulun yapacağı hukuki ve idari değerlendirmeler doğrultusunda ilerleyecek.

Sarı-lacivertli camiada adeta şok etkisi yaratan bu gelişmenin ardından, Disiplin Kurulu'nun Acun Ilıcalı'nın üyeliğiyle ilgili vereceği nihai karar spor kamuoyu tarafından büyük bir merakla bekleniyor.