Galatasaray'da Victor Osimhen gerçeği! Trabzonspor maçında oynayacak mı? Sahalara döneceği dev maçı duyurdular

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın Başakşehir'e konuk olduğu maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Victor Osimhen'in sağlık durumu hakkındaki belirsizlik ortadan kalktı. Sarı-kırmızılı taraftarların endişeyle beklediği Nijeryalı süperstar için sağlık heyeti ve teknik ekibin ortaklaşa hazırladığı geri dönüş planı belli oldu.

TRABZONSPOR DEPLASMANINDA RİSKE EDİLMEYECEK

Tedavisi hızla ve olumlu yönde devam eden yıldız golcünün, Süper Lig'deki kritik Trabzonspor deplasmanına yetişme ihtimali bulunuyor. Ancak teknik heyet, Karadeniz'deki zorlu atmosferde ve yüksek tempolu geçmesi beklenen derbide oyuncuyu kesinlikle riske etmeyi düşünmüyor.

Nijeryalı golcünün tam anlamıyla hazır hale gelmesi ve sakatlığının nüksetme ihtimalinin tamamen ortadan kalkması adına milli aranın bitmesi beklenecek.

MİLLİ TAKIMA GİTMİYOR: HEDEF BARCELONA!

Bu süreçte Nijerya Milli Takımı yetkilileriyle de özel bir görüşme gerçekleştiren Galatasaray cephesi, oyuncunun milli ara sürecinde ülkesine gönderilmemesi yönünde karar aldı. Tedavisine milli arada İstanbul'da devam edilecek olan Osimhen, formasına Şampiyonlar Ligi sahnesinde kavuşacak.

Yıldız futbolcunun, milli ara dönüşünde Avrupa'da oynanacak tarihi Barcelona mücadelesiyle birlikte sahalara yüzde 100 hazır bir şekilde dönmesi planlanıyor.

MARİO LEMİNA İÇİN DE AYNI KARAR

Öte yandan takımın orta sahadaki kilit isimlerinden Mario Lemina için de Osimhen'le aynı yol haritası çizildi. Başarılı oyuncunun da hiçbir şekilde erken sahaya sürülerek riske edilmeyeceği, tıpkı Osimhen gibi ancak ve ancak yüzde 100 hazır duruma geldikten sonra formasına kavuşacağı öğrenildi.