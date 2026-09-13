SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor

Trabzonspor'da Konya hüsranı sonrası deprem! Spor yazarlarından zehir zemberek eleştiriler: "Gerekirse Salah'ı da yedeğe çekeceksin!"

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'un Konyaspor deplasmanında aldığı 1-0'lık yenilgi spor basınında geniş yankı uyandırdı. Bordo-mavililerin sahadaki ruhsuz futbolu ve teknik direktör krizi sert dille eleştirilirken; usta yazarlar Mohamed Salah, Fabinho ve Ozan Tufan gibi yıldızları adeta topa tuttu.

Trabzonspor'da Konya hüsranı sonrası deprem! Spor yazarlarından zehir zemberek eleştiriler: "Gerekirse Salah'ı da yedeğe çekeceksin!"
Emre Şen
Mohamed Salah

Mohamed Salah

MSR Mısır
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor'a konuk olan Trabzonspor, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılarak taraftarına büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Geçtiğimiz haftaki farklı Gençlerbirliği galibiyetinin ardından Konya'da adeta tel tel dökülen bordo-mavili ekipte spor yazarları, hem sahadaki yıldızları hem de kenar yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

"KÖTÜ OYNUYORSA SALAH'I DA KULÜBEYE ÇEKECEKSİN"

Trabzonspor da Konya hüsranı sonrası deprem! Spor yazarlarından zehir zemberek eleştiriler: "Gerekirse Salah ı da yedeğe çekeceksin!" 1

Milliyet yazarı Cemal Ersen, takımın başında sahaya çıkan Hüseyin Çimşir'in kararlarını eleştirirken, dünya yıldızı Mohamed Salah'a tanınan toleransa dikkat çekti. Ersen, "Trabzonspor’un acil ihtiyaçları arasında, kötü oynadığında Salah gibi bir yıldızı kulübeye çekebilecek iradeye sahip bir teknik direktör vardır. Çimşir, onu sahada tutmak için takımın en verimli oyuncusu Aral’ı çıkararak beni şaşırttı. Kusura bakmayın, Türk futbolu ne çektiyse Süper Lig'i emeklilik ikramiyesine dönüştürmek isteyenlerden çekti!" diyerek çarpıcı bir tespitte bulundu.

GALATASARAY DERBİSİ ÖNCESİ "YENİ HOCA" ÇAĞRISI

Trabzonspor da Konya hüsranı sonrası deprem! Spor yazarlarından zehir zemberek eleştiriler: "Gerekirse Salah ı da yedeğe çekeceksin!" 2

Fanatik'ten Olcay Çakır ise takımın kadro kalitesi ile oynanan oyun arasındaki uçuruma vurgu yaptı. Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'un taktiksel anlamda hoca farkını ortaya koyduğunu belirten Çakır, "Bu takımın beklemeye değil, yönlendirilmeye ihtiyacı var. Trabzonspor bu ritimle oynayamaz. Teknik direktör konusu yeniden ve ivedilikle masadadır. Trabzonspor’un Galatasaray maçına çıkarken, en kötü ihtimalle yeni teknik direktörünü tribünde vitrine koyacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"FABİNHO VE OZAN TUFAN ÇOK AĞIR KALDI"

Trabzonspor da Konya hüsranı sonrası deprem! Spor yazarlarından zehir zemberek eleştiriler: "Gerekirse Salah ı da yedeğe çekeceksin!" 3

Fotomaç yazarı Zeki Uzundurukan ve Sabah yazarı İskender Güven, mağlubiyetin faturasını savunma ve orta sahadaki yumuşaklığa kesti. Fabinho ve Ozan Tufan ikilisinin rakibe basmakta çok yetersiz kaldığını belirten Uzundurukan, "Onuachu, Muçi, Aral ve Salah, Konyaspor'un etten duvar savunması arasında kaybolup gitti. Kalede başarılı bir Onana olmasaydı fark açılabilirdi" yorumunu yaptı.

İskender Güven ise savunmanın merkezindeki Savic'in acemice hatasına ve kaçan fırsatlara dikkat çekerek, "Pina'nın mükemmel getirdiği pozisyonda Salah'ın değerlendiremediği ataktan başka organize bir girişim yoktu" değerlendirmesinde bulundu.

"BÜTÜN TUŞLARA BASTI, OLMADI"

Trabzonspor da Konya hüsranı sonrası deprem! Spor yazarlarından zehir zemberek eleştiriler: "Gerekirse Salah ı da yedeğe çekeceksin!" 4

Fanatik yazarı Tunç Kayacı ise Trabzonspor savunmasının maçın hemen başında verdiği açığa değinerek, "Daha 2. dakikada gelişen organize Konyaspor atağı golle sonuçlanırken, tecrübeli gözüken savunma için çok acemice yenilen bir gol diyebiliriz. Devre biterken Pina’nın asistinden Salah’ın kaçırdığı net pozisyon hariç hafızalarda kalan hiçbir şey yoktu" ifadeleriyle bordo-mavili ekibin hücumdaki kısırlığını özetledi.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'da Victor Osimhen gerçeği! Trabzonspor maçında oynayacak mı? Sahalara döneceği dev maçı duyurdularGalatasaray'da Victor Osimhen gerçeği! Trabzonspor maçında oynayacak mı? Sahalara döneceği dev maçı duyurdular
Okan Buruk'tan Sinan Engin'e olay itiraflar! Rafael Leao gerçeği, Osimhen müjdesi ve flaş sözler: "Tutamıyorum kendimi..."Okan Buruk'tan Sinan Engin'e olay itiraflar! Rafael Leao gerçeği, Osimhen müjdesi ve flaş sözler: "Tutamıyorum kendimi..."
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Muhammed Salah
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayında Türk polisine hakaret etti! Sosyal medya gözaltına alındı

Canlı yayında Türk polisine hakaret etti! Sosyal medya gözaltına alındı

Gülistan Doku soruşturmasında yeni operasyon! 11 gözaltı

Gülistan Doku soruşturmasında yeni operasyon! 11 gözaltı

Konyaspor'dan Trabzonspor'a gönderme! Çalan şarkı dikkat çekti

Konyaspor'dan Trabzonspor'a gönderme! Çalan şarkı dikkat çekti

Fındık mesaisi bitti! Bikinisini giyip fiziğini sergiledi

Fındık mesaisi bitti! Bikinisini giyip fiziğini sergiledi

A101'e On-Road ATV geliyor! 17 Eylül 2026 A101 Aktüel kataloğu

A101'e On-Road ATV geliyor! 17 Eylül 2026 A101 Aktüel kataloğu

Bu hafta BİM'e JBL kulak üstü kulaklık geliyor!

Bu hafta BİM'e JBL kulak üstü kulaklık geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.