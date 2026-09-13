Trabzonspor'da Konya hüsranı sonrası deprem! Spor yazarlarından zehir zemberek eleştiriler: "Gerekirse Salah'ı da yedeğe çekeceksin!"

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor'a konuk olan Trabzonspor, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılarak taraftarına büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Geçtiğimiz haftaki farklı Gençlerbirliği galibiyetinin ardından Konya'da adeta tel tel dökülen bordo-mavili ekipte spor yazarları, hem sahadaki yıldızları hem de kenar yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

"KÖTÜ OYNUYORSA SALAH'I DA KULÜBEYE ÇEKECEKSİN"

Milliyet yazarı Cemal Ersen, takımın başında sahaya çıkan Hüseyin Çimşir'in kararlarını eleştirirken, dünya yıldızı Mohamed Salah'a tanınan toleransa dikkat çekti. Ersen, "Trabzonspor’un acil ihtiyaçları arasında, kötü oynadığında Salah gibi bir yıldızı kulübeye çekebilecek iradeye sahip bir teknik direktör vardır. Çimşir, onu sahada tutmak için takımın en verimli oyuncusu Aral’ı çıkararak beni şaşırttı. Kusura bakmayın, Türk futbolu ne çektiyse Süper Lig'i emeklilik ikramiyesine dönüştürmek isteyenlerden çekti!" diyerek çarpıcı bir tespitte bulundu.

GALATASARAY DERBİSİ ÖNCESİ "YENİ HOCA" ÇAĞRISI

Fanatik'ten Olcay Çakır ise takımın kadro kalitesi ile oynanan oyun arasındaki uçuruma vurgu yaptı. Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'un taktiksel anlamda hoca farkını ortaya koyduğunu belirten Çakır, "Bu takımın beklemeye değil, yönlendirilmeye ihtiyacı var. Trabzonspor bu ritimle oynayamaz. Teknik direktör konusu yeniden ve ivedilikle masadadır. Trabzonspor’un Galatasaray maçına çıkarken, en kötü ihtimalle yeni teknik direktörünü tribünde vitrine koyacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"FABİNHO VE OZAN TUFAN ÇOK AĞIR KALDI"

Fotomaç yazarı Zeki Uzundurukan ve Sabah yazarı İskender Güven, mağlubiyetin faturasını savunma ve orta sahadaki yumuşaklığa kesti. Fabinho ve Ozan Tufan ikilisinin rakibe basmakta çok yetersiz kaldığını belirten Uzundurukan, "Onuachu, Muçi, Aral ve Salah, Konyaspor'un etten duvar savunması arasında kaybolup gitti. Kalede başarılı bir Onana olmasaydı fark açılabilirdi" yorumunu yaptı.

İskender Güven ise savunmanın merkezindeki Savic'in acemice hatasına ve kaçan fırsatlara dikkat çekerek, "Pina'nın mükemmel getirdiği pozisyonda Salah'ın değerlendiremediği ataktan başka organize bir girişim yoktu" değerlendirmesinde bulundu.

"BÜTÜN TUŞLARA BASTI, OLMADI"

Fanatik yazarı Tunç Kayacı ise Trabzonspor savunmasının maçın hemen başında verdiği açığa değinerek, "Daha 2. dakikada gelişen organize Konyaspor atağı golle sonuçlanırken, tecrübeli gözüken savunma için çok acemice yenilen bir gol diyebiliriz. Devre biterken Pina’nın asistinden Salah’ın kaçırdığı net pozisyon hariç hafızalarda kalan hiçbir şey yoktu" ifadeleriyle bordo-mavili ekibin hücumdaki kısırlığını özetledi.