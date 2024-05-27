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Fenerbahçe'de Ali Koç'tan olay yaratan ifadeler! ''Önümüzdeki sezon çok şey olacak, Türkiye Kupası'nda yer almayacağız''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
27.05.2024 19:22
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, seçim öncesi Mersin'de kongre üyeleriyle bir araya geldi. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Ali Koç, "Benim ve arkadaşlarımın temiz futbol misyonuyla alakası var. Fenerbahçe'nin ilkesi ve duruşuyla alakası var. Ondan taviz versek iyi mi kötü mü olur camianın karar vereceği durum. Biz 7 senede 3 kere son hafta kendi sahamızda şampiyonluk verdik." dedi.

Fenerbahçe'de Ali Koç'tan olay yaratan ifadeler! ''Önümüzdeki sezon çok şey olacak, Türkiye Kupası'nda yer almayacağız''

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçim öncesi Mersin'de sarı lacivertli kongre üyeleriyle bir araya geldi.

"NE OLACAK GELECEK SEZON, ÇOK ŞEY OLACAK"

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"Ne olacak gelecek sezon, çok şey olacak. Çok şey olmaya başladı bile. Biz 2 Nisan'da kongre çağrısı yaptıktan sonra 12 Süper Lig kulübü imza toplamaya başladı. Sonra onlarca kulüp imza topladı. İmzanın sembolik bir değeri vardı, baskı yapmak için. İmzaların hepsini de toplasan mevzuat 6 ay uzatabiliyor. Biz bunu yaptık ki adamlar kendisi seçime gitsin. O veya bu şekilde, 18'inde gidiyorlar. Bir sürü kulübe baskı geldi, imzalarını geri çekmek durumunda kaldılar. Bugünler geçmek üzere."

"BELEDİYE SEÇİMLERİNDE GÖRDÜNÜZ"

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"Futbolun siyasete karıştığı zaman fayda değil zarar verdiğini insanlar görüyor. Defalarca gündeme getirdiğimiz konular sadece Fenerbahçe'nin değil kitlesel olarak Türkiye'de kabul görmeye başladı. O misyonumuzu bitireceğiz. Böcekleri ezeceğiz."

"KUPA'DA OLMAYACAĞIZ"

"Gelecek sezon Türkiye Kupası'nda olmayacağız"

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