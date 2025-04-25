Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin telaşı!

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın beş puan gerisinde ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, yarın akşam Gaziantep FK'ye konuk olacak. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Kanarya, zorlu deplasmandan galibiyetle dönerek son haftalarda azalan şampiyonluk umudunu korumak istiyor.

MAXIMIN BELİRSİZ!

Fenerbahçe'de iyileşme esnasında enfeksiyon kapan Mert Hakan Yandaş'ın tedavisi devam ediyor. Sakatlığını atlatan ancak henüz tamamen hazır olmayan Sofyan Amrabat'ın ise riske edilmeyerek maç kadrosuna alınması beklenmiyor. Öte yandan hafif sakatlığı bulunan Allan Saint-Maximin'in kadroya alınıp alınmayacağı bu akşamüzeri yapılacak idmandan sonra belli olacak.