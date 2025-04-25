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Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin telaşı!

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
25.04.2025 15:18
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Fenerbahçe, kritik Gaziantep FK deplasmanı öncesi hazırlıklarını bugün noktalıyor. Sarı-lacivertli takımın yıldızlarından Allan Saint-Maximin'in ise son durumu belirsiz.

Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin telaşı!
Allan Saint-Maximin

Allan Saint-Maximin

FRA Fransa
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın beş puan gerisinde ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, yarın akşam Gaziantep FK'ye konuk olacak. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Kanarya, zorlu deplasmandan galibiyetle dönerek son haftalarda azalan şampiyonluk umudunu korumak istiyor.

MAXIMIN BELİRSİZ!

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Fenerbahçe'de iyileşme esnasında enfeksiyon kapan Mert Hakan Yandaş'ın tedavisi devam ediyor. Sakatlığını atlatan ancak henüz tamamen hazır olmayan Sofyan Amrabat'ın ise riske edilmeyerek maç kadrosuna alınması beklenmiyor. Öte yandan hafif sakatlığı bulunan Allan Saint-Maximin'in kadroya alınıp alınmayacağı bu akşamüzeri yapılacak idmandan sonra belli olacak.

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