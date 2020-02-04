Fenerbahçe'de Alper Potuk kadro dışı!

2019-2020 Sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerin İkinci Transfer Tescil Dönemi sonrası; forma numarası bilgilerini de içeren, Resmi A Takım Oyuncu Listeleri açıklandı. Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Alper Potuk, TFF'ye bildirilen listede yer verilmeyerek kadro dışı bırakıldı.
Lisansı çıkarılan yeni transfer Simon Falette ve İstanbulspor'dan yeri çağrılan Allahyar ise A Takım Listesi'ne dahil edildi.
Tecrübeli oyuncunun Çaykur Rizespor'a transferi de görüşmelere rağmen gerçekleşmemişti. Alper kupada yarın oynanacak olan Kırklarelispor maçı kadrosuna da alınmamıştı.
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