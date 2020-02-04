SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'de Alper Potuk kadro dışı!

Fenerbahçe'de Alper Potuk kadro dışı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.02.2020 18:48 | Son Güncelleme

2019-2020 Sezonu ikinci yarısı için kulüpler TFF kadro bildirimi yaptı. Fenerbahçe'nin TFF'ye bildirdiği listede ise Alper Potuk yer almadı.

Fenerbahçe'de Alper Potuk kadro dışı!

2019-2020 Sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerin İkinci Transfer Tescil Dönemi sonrası; forma numarası bilgilerini de içeren, Resmi A Takım Oyuncu Listeleri açıklandı. Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Alper Potuk, TFF'ye bildirilen listede yer verilmeyerek kadro dışı bırakıldı.

Lisansı çıkarılan yeni transfer Simon Falette ve İstanbulspor'dan yeri çağrılan Allahyar ise A Takım Listesi'ne dahil edildi.

Tecrübeli oyuncunun Çaykur Rizespor'a transferi de görüşmelere rağmen gerçekleşmemişti. Alper kupada yarın oynanacak olan Kırklarelispor maçı kadrosuna da alınmamıştı.

ALPER POTUK KADRO DIŞI


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
PARTNER Survivor 2020'ye sürpriz isim! Acun Ilıcalı açıkladı Survivor 2020'ye sürpriz isim! Acun Ilıcalı açıkladı
Semih Özsoy'dan Ahmet Ağaoğlu cevapSemih Özsoy'dan Ahmet Ağaoğlu cevap
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe alper potuk kadro dışı kadro tff

En Çok Okunan Haberler

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkı belgelendi! İşte çiftin ilk karesi

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkı belgelendi! İşte çiftin ilk karesi

Türkiye’nin ‘küçük İran’ı: Denizli

Türkiye’nin ‘küçük İran’ı: Denizli

''Arda Turan'ı transfer etmek istiyoruz''

''Arda Turan'ı transfer etmek istiyoruz''

Beşiktaş'tan çok sert MHK ve TFF açıklaması!

Beşiktaş'tan çok sert MHK ve TFF açıklaması!

Ses kayıtları ortaya çıktı! Kobe...

Ses kayıtları ortaya çıktı! Kobe...

Fenerbahçe'de yıldız isim kadro dışı!

Fenerbahçe'de yıldız isim kadro dışı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

F.Bahçe'den flaş açıklama

F.Bahçe'den flaş açıklama

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ali Koç'la Ersin Düzen arasında gerginlik

Ali Koç'la Ersin Düzen arasında gerginlik

Gaziantep FK'nın konuğu Fenerbahçe

Gaziantep FK'nın konuğu Fenerbahçe

Okuyucu Yorumları 15 yorum
OYNATMA OYNATMA SONRA KADRO DIŞI BIRAK OHHHHH.NE ÇİRKEF ÇİRKİNCE Bİ HAREKET.YÖNETİM İSTİFA
iyi oldu transfer döneminde hiç bir yere gştmedi transfer bitti karadağa gıdecem diyor sen fener düşmanısın gıtseydın fener bir sol bekte alacaktı acık ara lampiyon olacaktık sen engel oldun Alpef efendi
YILDIZ DERKEN
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe'de Alper Potuk kadro dışı!

Fenerbahçe'de yıldız isim kadro dışı!

Ozan Tufan: Fenerbahçe şampiyon olacak

'Fenerbahçe şampiyon olacak'

Semih Özsoy'dan Ahmet Ağaoğlu'na: Rüzgarı arkasına alanlar rahat konuşabilirler

Semih Özsoy'dan Ahmet Ağaoğlu cevap

Fenerbahçeli Vedat Muriqi ve Nabil Dirar'dan açıklamalar

''Konuştuk ama iki gol yedik!''

Ersun Yanal: Son sözü Fenerbahçe söyleyecek

''Son sözü Fenerbahçe söyleyecek''

Luiz Gustavo'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Gustavo'dan F.Bahçe'ye kötü haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.