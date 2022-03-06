Fenerbahçe'de Altay Bayındır, hakemle konuşmasını itiraf etti, sosyal medya yıkıldı!

Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçı değerlendirdi.

Altay Bayındır, "İki maçtır aynı şeyi yaşıyoruz. 70-80 dakika 10 kişi oynadık. Takımımızı tebrik ediyorum. taraftarlarımız da çok destek oldu. Son dakikaya kadar kazanmak için oynadık. Bu maçı kazanmayı çok istiyorduk. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz." dedi.

HAKEMLE KONUŞMASINI İTİRAF ETTİ, SOSYAL MEDYA YIKILDI

Hakemle arasında geçen bir diyaloğu aktaran Altay, "Aut atışında topu diktim, hızlı başlayacağız ve belki gol bulacağız. Rakip oyuncu geldi ve topa vurdu. Bunu hakeme sordum. 'Pozisyonu izle ve bak, sarı kartlık pozisyon' dedim. Saygılı konuştum. Ancak bir cevap alamadım." açıklamasını yaptı.

