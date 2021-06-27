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Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın talipleri artıyor

27.06.2021 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarı-Lacivertliler'in genç kalecisi Altay Bayındır'a, Nice'in talip olduğu belirtilirken, Fenerbahçe Yönetimi'nin ise 20 milyon Euro istediği öğrenilmişti. Şimdi ise 23 yaşındaki eldiven için Lille'in de devreye girdiği bilgisine ulaşıldı.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın talipleri artıyor

Bu sezonki yükselen performansı ile Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışında tutan ve A Milli Futbol Takım'ına kadar da yükselmeyi başaran Altay Bayındır'a, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'in talip olduğu öğrenilmişti.Yaşanan son gelişmeler doğrultusunda Fenerbahçe Yönetimi'nin, 23 yaşındaki eldiven için en az 20 milyon Euro istediği belirtilmişti.

LILLE DEVREYE GİRDİ

İlk etapta bu rakam Nice'e fazla gelirken, Fransa'da son şampiyon Lille'in de Altay için devreye girdiği öğrenildi. Genç file bekçisi için önümüzdeki günlerde Sarı-Lacivertli ekip ile görüşmelere başlayacağı da bildirilirken, Fenerbahçe Yönetimi'nin ise belirlediği bonservisin altına hiçbir şekilde inmeyeceği öğrenildi.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Altay Bayındır
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