Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın talipleri artıyor

Bu sezonki yükselen performansı ile Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışında tutan ve A Milli Futbol Takım'ına kadar da yükselmeyi başaran Altay Bayındır'a, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'in talip olduğu öğrenilmişti.Yaşanan son gelişmeler doğrultusunda Fenerbahçe Yönetimi'nin, 23 yaşındaki eldiven için en az 20 milyon Euro istediği belirtilmişti.

LILLE DEVREYE GİRDİ

İlk etapta bu rakam Nice'e fazla gelirken, Fransa'da son şampiyon Lille'in de Altay için devreye girdiği öğrenildi. Genç file bekçisi için önümüzdeki günlerde Sarı-Lacivertli ekip ile görüşmelere başlayacağı da bildirilirken, Fenerbahçe Yönetimi'nin ise belirlediği bonservisin altına hiçbir şekilde inmeyeceği öğrenildi.



