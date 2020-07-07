Fenerbahçe'de Altay Bayındır kararı

Özellikle son haftalardaki performansıyla en az Ferdi Kadıoğlu kadar alkışları toplayan kaleci Altay Bayındır, camiayı oldukça mutlu ediyor.
Kısa sürede Ümit Milli Takım'dan, A Milli Takımımız'ın kaleci havuzunun içerisine girmeyi başaran Altay'a, yurt dışından teklifler geldiği öğrenildi.
Ancak yönetimin, genç file bekçisiyle ilgili uzun vadeli planları olduğu ve uzun yıllar Fenerbahçe kalesini korumasını istedikleri bilgisine ulaşıldı. (Akşam)
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