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Müjdeli haber geldi! Rafael Leao Galatasaray'da: İmzaya geliyor...

Galatasaray, Rafael Leao transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Sarı-kırmızılılar, Portekizli yıldızı 24 saat içinde İstanbul’a getirmeyi hedeflerken, bonservis için bonuslarla birlikte 45 milyon euro ödeyecek. Leao, 4 yıllık imza atacak.

Müjdeli haber geldi! Rafael Leao Galatasaray'da: İmzaya geliyor...
Cevdet Berker İşleyen
Rafael Leao

Rafael Leao

POR Portekiz
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Milan
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Galatasaray, transfer döneminin en dikkat çeken hamlelerinden birini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların, Portekizli yıldız Rafael Leao'yu kadrosuna katmak için görüşmelerde önemli aşama kaydettiği ve oyuncuyu 24 saat içerisinde İstanbul'a getirmeyi hedeflediği öğrenildi.

BONSERVİS BEDELİ 45 MİLYON EURO

Müjdeli haber geldi! Rafael Leao Galatasaray da: İmzaya geliyor... 1

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray'ın Rafael Leao transferi için İtalyan kulübüne bonuslarla birlikte yaklaşık 45 milyon euro seviyesinde bir bonservis bedeli ödemesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı yönetim, hücum hattını dünya çapında bir yıldızla güçlendirmek adına transferi kısa süre içerisinde sonuçlandırmayı planlıyor.

LEAO'YA YILLIK 12 MİLYON EURO

Müjdeli haber geldi! Rafael Leao Galatasaray da: İmzaya geliyor... 2

Galatasaray'ın Rafael Leao ile 4 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladığı belirtiliyor. Portekizli futbolcunun sarı-kırmızılı ekipten yıllık net 12 milyon euro maaş alacağı, bu rakama performans ve başarı bonuslarının da ekleneceği ifade ediliyor.

İSTANBUL İÇİN GERİ SAYIM

Müjdeli haber geldi! Rafael Leao Galatasaray da: İmzaya geliyor... 3

Transferin gerçekleşmesi halinde Galatasaray, kadrosuna önemli bir yıldız daha eklemiş olacak. Sarı-kırmızılıların hedefi ise süreci hızlandırarak Rafael Leao'yu 24 saat içerisinde İstanbul'a getirip transferi resmiyete kavuşturmak.

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