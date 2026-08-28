Müjdeli haber geldi! Rafael Leao Galatasaray'da: İmzaya geliyor...

Galatasaray, transfer döneminin en dikkat çeken hamlelerinden birini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların, Portekizli yıldız Rafael Leao'yu kadrosuna katmak için görüşmelerde önemli aşama kaydettiği ve oyuncuyu 24 saat içerisinde İstanbul'a getirmeyi hedeflediği öğrenildi.

BONSERVİS BEDELİ 45 MİLYON EURO

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray'ın Rafael Leao transferi için İtalyan kulübüne bonuslarla birlikte yaklaşık 45 milyon euro seviyesinde bir bonservis bedeli ödemesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı yönetim, hücum hattını dünya çapında bir yıldızla güçlendirmek adına transferi kısa süre içerisinde sonuçlandırmayı planlıyor.

LEAO'YA YILLIK 12 MİLYON EURO

Galatasaray'ın Rafael Leao ile 4 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladığı belirtiliyor. Portekizli futbolcunun sarı-kırmızılı ekipten yıllık net 12 milyon euro maaş alacağı, bu rakama performans ve başarı bonuslarının da ekleneceği ifade ediliyor.

İSTANBUL İÇİN GERİ SAYIM

Transferin gerçekleşmesi halinde Galatasaray, kadrosuna önemli bir yıldız daha eklemiş olacak. Sarı-kırmızılıların hedefi ise süreci hızlandırarak Rafael Leao'yu 24 saat içerisinde İstanbul'a getirip transferi resmiyete kavuşturmak.