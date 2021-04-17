SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku! Kırık tespit edildi

Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku! Kırık tespit edildi

17.04.2021 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın el bileği skafoid kemiğinde kırık tespit edildiğini ve oyuncunun ameliyat edileceğini açıkladı.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku! Kırık tespit edildi

Fenerbahçe Kulübü, Medipol Başakşehir maçı öncesinde başarılı kaleci Altay Bayındır'ın sakatlandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli takımın önemli isimlerinden Altay Bayındır'ın ameliyat olmasına karar verildi. Süper Lig'de sezonu kapatması beklenen Altay Bayındır'ın ne kadar süreyle sahalardan uzak kalacağı konusunda henüz bilgi verilmedi.

FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

Kalecimiz Altay Bayındır, dün gerçekleşen antrenmanın şut çalışması sırasında el bileği travması geçirmiştir.

Acıbadem Hastanesi’nde yapılan kontrol ve MR sonucunda, kalecimizin el bileği skafoid kemiğinde kırık saptanmış olup ameliyat olmasına karar verilmiştir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dakikalarca pusuya yattı, bekledi bekledi ama av hayali hüsranla bittiDakikalarca pusuya yattı, bekledi bekledi ama av hayali hüsranla bitti
Sosa, Fenerbahçe'den ayrılacak mı? AçıkladıSosa, Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Açıkladı
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Altay Bayındır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 12 yorum
ulan hiç mi yüzümüz gülmeyecek
bu hiç iyi olmadı hemde hiç :((
fenerbahçeli olarak duyulacak mağalesef en kötü haber☹️çok geçmiş olsun altay

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan net uyarı: İptal ederim, acımam!

Bakan Soylu'dan net uyarı: İptal ederim, acımam!

Bilim Kurulu üyesi böyle duyurdu: 4 kat azaldı

Bilim Kurulu üyesi böyle duyurdu: 4 kat azaldı

Erol Bulut'un yeni adresi duyurdular

Erol Bulut'un yeni adresi duyurdular

Hakan Çalhanoğlu için PSG devrede

Hakan Çalhanoğlu için PSG devrede

Galatasaray'da Fatih Terim'den ayrılık kararı

Galatasaray'da Fatih Terim'den ayrılık kararı

Oğuzhan'ın adalesinde gerilme ve ödem belirlendi

Oğuzhan'ın adalesinde gerilme ve ödem belirlendi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ayrılıyor

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ayrılıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Belhanda, İstanbul'da kalıyor! İşte o takım...

Belhanda, İstanbul'da kalıyor! İşte o takım...

Galatasaray'da sürpriz istifa

Galatasaray'da sürpriz istifa

Ronaldo kararını açıkladı! Sezon sonuda...

Ronaldo kararını açıkladı! Sezon sonuda...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.