Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku! Kırık tespit edildi

Fenerbahçe Kulübü, Medipol Başakşehir maçı öncesinde başarılı kaleci Altay Bayındır'ın sakatlandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli takımın önemli isimlerinden Altay Bayındır'ın ameliyat olmasına karar verildi. Süper Lig'de sezonu kapatması beklenen Altay Bayındır'ın ne kadar süreyle sahalardan uzak kalacağı konusunda henüz bilgi verilmedi.

FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

Kalecimiz Altay Bayındır, dün gerçekleşen antrenmanın şut çalışması sırasında el bileği travması geçirmiştir.

Acıbadem Hastanesi’nde yapılan kontrol ve MR sonucunda, kalecimizin el bileği skafoid kemiğinde kırık saptanmış olup ameliyat olmasına karar verilmiştir.

