Fenerbahçe'de Andrea Pirlo sürprizi

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için İtalya'dan flaş bir iddia geldi. Sky Italia Muhabiri Gianluca Di Marzio, Fenerbahçe'nin Juventus'tan ayrılan Andrea Pirlo ile görüşme yaptığını ve teknik direktörlük teklifinde bulunduğunu belirtti.

Di Marzio, "Fenerbahçe, Pirlo'yu ikna etmeye çalıştı ancak onun Türkiye'ye gitme hedefi yoktu. Pirlo bu sezon da İtalya'da kalmak istiyor, Türkiye'ye gitmek istemiyor" ifadelerini kullandı.

"FAVRE İLE ANLAŞMA SAĞLANDI"

İtalyan muhabir ayrıca, Fenerbahçe'nin büyük ölçüde Favre ile anlaşmaya vardığını belirtti.

Geçtiğimiz sezon Juventus'un başında yer alan Andrea Pirlo, 52 maça çıkmış ve 2,15 puan ortalaması tutturduktan sonra takımın sezonu 4. tamamlamasının ardından ayrılmıştı.

(SPORX)



