Fenerbahçe'de Antalyaspor'a karşı penaltı kullanırken ıslıklanan Talisca'dan sosyal medya paylaşımı geldi! Brezilyalı sessiz kalmadı...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 7.haftasında sahasında konuk ettiği Antalyaspor’u Talisca’nın penaltıdan attığı ve Szymanski’nin son dakika golüyle 2-0 yendi. Anderson Talisca penaltı vuruşu için topun başına geldiğinde taraftarlar tarafından ıslıklanması büyük olay olurken, yıldız oyuncu sosyal medya hesabından konua dair paylaşımda bulundu.

İŞTE O PAYLAŞIM!

İşte Talisca'nın yaptığı paylaşımdaki ifadeleri şu şekilde…

"Disiplin, alkış olmadığında bile, motivasyon olmadığında bile, kimse sana inanmadığında bile, her gün devam edebilmektir.

Tekrar ettiklerinle bir kimlik yaratırsın. Eğer rol yapmakta ısrar edersen, aklın o kişi olduğuna inanır."

SEZONA 3 GOLLE BAŞLADI…

Talisca, 65. dakikada penaltıdan attığı golle bu sezon ligdeki ikinci golüne imza attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Feyenoord karşısında da bir gol bulan Talisca, toplamda gol sayısını ise 3'e çıkardı.