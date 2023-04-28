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Fenerbahçe'de Arda Güler bombası patladı, ayrılığa sıcak bakıyor! Yeni takımı...

28.04.2023 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de zirvenin en yakın takipçisi konumunda olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ederken, geleceği merak edilen isimlerin başında gelen Arda Güler için de ilginç gelişmeler yaşanıyor. Birçok dev kulübün özel olarak takip ettiği genç yıldız için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de Arda Güler bombası patladı, ayrılığa sıcak bakıyor! Yeni takımı...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe altyapısından yetişerek A takıma kadar yükselen ve gösterdiği performansla herkesi büyülemeyi başaran genç yıldız Arda Güler'in talipleri artmaya devam ediyor.

İNGİLİZLER MERCEK ALTINA ALMIŞTI

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Son olarak İngiliz kaynaklı bir haber sitesi, İstanbulspor ile 3-3 berabere kalınan maçta 2 gol birden atan genç futbolcuyu mercek altına aldı. Premier Lig'den Arsenal ve Newcastle United'ın onu istediğinin altı çizilirken şu ifadeler yer aldı: "Tercihini İngiltere'den yana kullanırsa kısa sürede bir dünya yıldızına dönüşebilir. İnanılmaz bir potansiyeli var. Premier Lig, bütün dünya tarafından takip ediliyor. Arda sürekli göz önünde olabileceği bir ligde performansını çok daha kısa sürede yükseltebilir." ifadelerini kullandı.

TALİPLERİ ARTIYOR

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Tüm bunlar yaşanırken, talipleri artmaya devam eden genç yıldız için bir iddia da Hollanda basınından geldi. Buna göre; Ajax, Arda Güler'i transfer etmek adına girişimlere başladı. Hollanda ekibi, Arda'yı ikna etmeye çalışıyor.

TRİBÜNDEN İZLEDİLER

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Ajax yönetim danışmanı Klaas-Jan Huntelaar geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi ziyaret etmiş ve burada birkaç oyuncuyu tribünlerden izlemişti.

ARDA DA SICAK BAKIYOR

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Haberde Arda Güler'in de Ajax'a transferi için hevesli olduğu İddia edilirken, kendisinin Avrupa'da birçok kulübün takip ettiğini de biliyor. Fenerbahçe'nin bu transferden ciddi anlamda kasasını doldurması bekleniyor.

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