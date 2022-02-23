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Fenerbahçe'de Arda Güler'e inanılmaz rakam! Henüz 16 yaşında ama...

23.02.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de Hatayspor maçının yıldızı olan Arda Güler herkesten alkış topladı. Henüz 16 yaşında olmasına rağmen oyun zekası ve yeteneğiyle ön plana çıkan genç oyuncu için inanılmaz bir teklif yapıldı. Fenerbahçe, her haftanın başında son oynadıkları maçın formalarını açık artırma ile satışa çıkarıyor... Son oynanan Hatayspor karşılaşmasının formaları da aynı şekilde satışa çıkarıldı. Arda Güler'in formasına inanılmaz bir teklif geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de Arda Güler'e inanılmaz rakam! Henüz 16 yaşında ama...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de Arda Güler'in yükselişi devam ediyor... Emre Belözoğlu'nun görev başındayken transfer ettiği genç oyuncu potansiyeliyle daha oynamadan kendini belli etmişti. Hatayspor maçında ilk 11 başlayan ve müthiş bir performans ortaya koyan Arda için inanılmaz bir teklif geldi.

1100 EURO TEKLİF EDİLDİ

arda

Fenerbahçe, Hatayspor maçında giyilen formaları açık artırmaya çıkardı. En çok para ödenen forma ise Arda Güler oldu. Daha önce hiç bu kadar yüksek bir bedelle karşı karşıya kalmayan sarı-lacivertliler büyük şaşkınlık yaşadı. Arda'ya en yakın teklif ise 253 euro ile Altay Bayındır'ın formasına verildi.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

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30 Haziran 2023 tarihinde sözleşmesi sona erecek genç oyuncu için birçok iddia gündeme atılıyor. Arda'nın Avrupa'dan birçok talibinin olduğu bilinirken Fenerbahçe genç oyuncu ile sezon sonunda sözleşme yenilemek için masaya oturacak.


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Anahtar Kelimeler:
transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü Arda Güler
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