Fenerbahçe'de Arda Güler'e inanılmaz rakam! Henüz 16 yaşında ama...

Fenerbahçe'de Arda Güler'in yükselişi devam ediyor... Emre Belözoğlu'nun görev başındayken transfer ettiği genç oyuncu potansiyeliyle daha oynamadan kendini belli etmişti. Hatayspor maçında ilk 11 başlayan ve müthiş bir performans ortaya koyan Arda için inanılmaz bir teklif geldi.

1100 EURO TEKLİF EDİLDİ

Fenerbahçe, Hatayspor maçında giyilen formaları açık artırmaya çıkardı. En çok para ödenen forma ise Arda Güler oldu. Daha önce hiç bu kadar yüksek bir bedelle karşı karşıya kalmayan sarı-lacivertliler büyük şaşkınlık yaşadı. Arda'ya en yakın teklif ise 253 euro ile Altay Bayındır'ın formasına verildi.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

30 Haziran 2023 tarihinde sözleşmesi sona erecek genç oyuncu için birçok iddia gündeme atılıyor. Arda'nın Avrupa'dan birçok talibinin olduğu bilinirken Fenerbahçe genç oyuncu ile sezon sonunda sözleşme yenilemek için masaya oturacak.



