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Fenerbahçe'de Arda Güler'in bonservisi açıklandı! Taraftarlar rakamı az buldu, yönetime mesajlar yağdırdı...

09.05.2023 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de sezon sonu takımdan ayrılacağı iddia edilen Arda Güler'in bonservisi belli oldu. İtalya'dan da talipleri olan genç oyuncunun bonservisini açıklayan İtalyan medyası, sarı-lacivertli taraftarları şaşırttı.

Fenerbahçe'de Arda Güler'in bonservisi açıklandı! Taraftarlar rakamı az buldu, yönetime mesajlar yağdırdı...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Bu sezon sarı-lacivertli formayla 29 maça çıkan Arda Güler, attığı 6 golle dikkatleri üzerine çekmişti. Sezon sonunda takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak edilen genç oyuncu için İtalyanlar bonservis bile belirledi.

EN CİDDİ TAKIMLAR: ARSENAL, PSG VE BARCELONA

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Arda'yı isteyen en ciddi takımlar, Arsenal, PSG ve Barcelona olarak dikkat çekiyor. Genç oyuncuyu satın almak için şimdiden çalışmalara başlayan bu üç ekip kolları sıvamış durumda. İtalyan medyası ise Arda'nın bonservisini şimdiden belirledi.

İTALYANLAR AÇIKLADI, TARAFTARLAR AZ BULDU

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Arda'nın bonservisi İtalyan medyası tarafından belirlendi. Yaklaşık 20 milyon euro olacağı konuşulan bu transfer, Fenerbahçe taraftarını şaşırttı. Sosyal medyada rakamı az bulan taraftarlar, yönetime şimdiden mesajlar atmaya başladı.


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