Fenerbahçe'de Asbaşkan Hamdi Akın ''Fenerbahçe yeniden küllerinden doğdu'' diyerek taraftara müjdeyi verdi!

Süper Ligi ekibi Fenerbahçe’de Asbaşkan Hamdi Akın taraftara müjdeler verdi. Akın’ın "Stadımızın kapasitesini 65.000 kişiye çıkaracağız." sözleri gündeme damga vurdu.

Burak Kavuncu

Fenerbahçe’de Asbaşkan Hamdi Akın gündeme dair açıklamalarda bulundu. Sarı lacivertlilerin yöneticisi stad kapasitesi ve bankalar birliği hakkında taraftarlara müjde verdi. İşte detaylar…

STADYUM KAPASİTESİ ARTIYOR

Fenerbahçe’de Asbaşkan Hamdi Akın, "Stadımızın kapasitesini 65.000 kişiye çıkaracağız." sözlerini söyledi.

BANKALAR BİRLİĞİ SÖZLERİ…

Hamdi Akın, ‘‘Bankalar Birliği'ne olan borcumuzu 347 milyon Euro'dan 69 milyon Euro'ya düşürdük. Hiçbir gayrimenkul de satmadık’’ ifadelerini kullandı.

‘‘FENERBAHÇE YENİDEN KÜLLERİNDEN DOĞDU’’

Hamdi Akın, ‘‘Evet, 7 senede sportif başarı gelmemiş olabilir ancak 'Fenerbahçe yeniden küllerinden doğdu' diyebiliriz. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Kulübe getirdiği mali disiplin bambaşka bir başarıdır.’’ dedi.

