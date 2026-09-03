Fenerbahçe'de Asensio ameliyat olacak mı? Beşiktaş derbisi öncesi sıcak gelişme

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak dev Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de, sakatlığı bulunan Marco Asensio ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Sol bacak üst adalesinde zorlanma ve gerilme tespit edilen 30 yaşındaki İspanyol yıldızın ameliyat masasına yatabileceği iddiaları gündeme gelmişti.

AMELİYAT PLANLAMASI YAPILMADI

A Spor'un haberine göre; yıldız futbolcunun bıçak altına yatmasıyla ilgili şu an için herhangi bir ameliyat planlaması bulunmuyor. Tecrübeli oyuncunun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin kulüp sağlık heyetinin kontrolünde titizlikle ilerletildiği bildirildi. Sağlık ekibinin yoğun bir tedavi programı uyguladığı Marco Asensio'nun zorlu Beşiktaş derbisinde forma giyip giyemeyeceği ise belirsizliğini koruyor. Oyuncunun durumunun maç gününe kadar takip edileceği ifade edildi.

7 MAÇTA 2 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Sarı-lacivertli kulüple 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunan İspanyol hücum oyuncusu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 7 resmi müsabakada 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.