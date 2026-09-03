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Fenerbahçe'de Asensio ameliyat olacak mı? Beşiktaş derbisi öncesi sıcak gelişme

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Marco Asensio hakkında karar verildi. İspanyol yıldızın ameliyat olacağı iddialarına yanıt gelirken, tedavinin sağlık heyeti kontrolünde devam ettiği aktarıldı.

Fenerbahçe'de Asensio ameliyat olacak mı? Beşiktaş derbisi öncesi sıcak gelişme
Emre Şen
Marco Asensio

Marco Asensio

İSP İspanya
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak dev Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de, sakatlığı bulunan Marco Asensio ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Sol bacak üst adalesinde zorlanma ve gerilme tespit edilen 30 yaşındaki İspanyol yıldızın ameliyat masasına yatabileceği iddiaları gündeme gelmişti.

AMELİYAT PLANLAMASI YAPILMADI

A Spor'un haberine göre; yıldız futbolcunun bıçak altına yatmasıyla ilgili şu an için herhangi bir ameliyat planlaması bulunmuyor. Tecrübeli oyuncunun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin kulüp sağlık heyetinin kontrolünde titizlikle ilerletildiği bildirildi. Sağlık ekibinin yoğun bir tedavi programı uyguladığı Marco Asensio'nun zorlu Beşiktaş derbisinde forma giyip giyemeyeceği ise belirsizliğini koruyor. Oyuncunun durumunun maç gününe kadar takip edileceği ifade edildi.

7 MAÇTA 2 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Sarı-lacivertli kulüple 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunan İspanyol hücum oyuncusu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 7 resmi müsabakada 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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Anahtar Kelimeler:
Marco Asensio fenerbahçe
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