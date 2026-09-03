SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor

Trabzonspor'a yıldız oyuncusundan kötü haber

Trabzonspor’da Amed SF karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Noah Saviolo’nun sağ omzunda yaralanmaya bağlı kanama ve kemik ödemi tespit edildi.

Trabzonspor'a yıldız oyuncusundan kötü haber
Emre Şen

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda Amed SF ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Trabzonspor’un genç futbolcusu Noah Saviolo’nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, futbolcunun yapılan muayene ve MR görüntülemesinin ardından sağ omuz arka kas grubunda yaralanmaya bağlı kanama ve kemik ödemi tespit edildiğini belirtti.

SAĞLIK EKİBİ TEDAVİYE BAŞLADI

Prof. Dr. Ahmet Beşir yaptığı açıklamada, "Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu’nun 3. haftasında oynadığımız Amedspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Noah Saviolo’nun yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, sağ omuz arka kas grubunda yaralanmaya bağlı kanama ve kemik ödemi tespit edilmiş olup tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" ifadelerini kullandı.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'de dev ayrılık resmileşti! Anderson Talisca, Al-Jazira ile 2 yıllık sözleşme imzaladıFenerbahçe'de dev ayrılık resmileşti! Anderson Talisca, Al-Jazira ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Fransız basınından Fenerbahçe için olay iddia! Ceza ihtimali kapıda mı?Fransız basınından Fenerbahçe için olay iddia! Ceza ihtimali kapıda mı?
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Melih Gökçek'ten 'AK Parti sizi gözden çıkardı mı?' sorusuna yanıt

Melih Gökçek'ten 'AK Parti sizi gözden çıkardı mı?' sorusuna yanıt

Ankara kulislerini sallayan iddia! Tarih bile verdi: 'Geri dönüyorlar'

Ankara kulislerini sallayan iddia! Tarih bile verdi: 'Geri dönüyorlar'

Fenerbahçe'den ayrılacağı kesinleşince demediğini bırakmadı! Talisca'dan yönetime olay sözler

Fenerbahçe'den ayrılacağı kesinleşince demediğini bırakmadı! Talisca'dan yönetime olay sözler

Ünlü şarkıcı evlendi! Gelinliği tam not aldı

Ünlü şarkıcı evlendi! Gelinliği tam not aldı

TÜİK Ağustos enflasyonunu açıkladı: Beklenen veri belli oldu

TÜİK Ağustos enflasyonunu açıkladı: Beklenen veri belli oldu

Akaryakıtta dev zam: Hem benzin hem motorin

Akaryakıtta dev zam: Hem benzin hem motorin

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.