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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu! Tecrübeli isim kadro dışı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, dev organizasyon için oyuncu listesini bildirdi. Sarı-kırmızılı ekibin kadrosunda yeni transferler yer alırken, 5 futbolcu liste dışı kaldı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu! Tecrübeli isim kadro dışı
Emre Şen

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Galatasaray, Devler Ligi'nde mücadele edeceği resmi oyuncu listesini UEFA'ya sundu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, dev organizasyonda görev yapacak kadro kamuoyuyla paylaşıldı.

YENİ TRANSFERLER LİSTEDE

Sarı-kırmızılıların UEFA'ya bildirdiği listede Rafael Leao, Leroy Sane, Wilfried Singo, Uğurcan Çakır ve Aleksey Batrakov gibi yeni transferler yer aldı. Teknik heyet, hücum hattında Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Rafael Leao tercihlerinden vazgeçmedi.

İŞTE GALATASARAY'IN DEVLER LİGİ KADROSU

Kaleciler: Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Enes Emre Büyük.

Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Bitshiabu, Wilfried Singo, Eren Elmalı, Ismail Jakobs, Roland Sallai.

Orta Saha: Aleksey Batrakov, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Mario Lemina, Lucas Torreira, Renato Nhaga, Lesley Ugochukwu, Yunus Akgün.

Hücum: Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Rafael Leao, Leroy Sane, Deniz Gül.

5 İSİM KADROYA ALINMADI

Sarı-kırmızılı ekipte UEFA'ya bildirilen listede bazı isimler kendilerine yer bulamadı. Galatasaray'da tecrübeli isim Kaan Ayhan ile birlikte Arda Ünyay, Kazımcan Karataş, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilmeyen oyuncular oldu.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray şampiyonlar ligi
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