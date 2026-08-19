Fenerbahçe'de Asensio krizi mi var? Canlı yayında olay iddia

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Fransız ekibi Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de, oynanan oyun ve oyuncu tercihleri tartışılmaya devam ediyor. TRT Spor ekranlarında maçı değerlendiren spor yorumcusu İlker Yağcıoğlu, sarı-lacivertli ekibin performansı ve takım içi dinamikleri hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu.

ASENSIO İLE İSMAİL KARTAL ARASINDA SOĞUKLUK İDDİASI

İspanyol yıldız Marco Asensio'nun geçen sezonki performansından uzak bir görüntü çizdiğini belirten Yağcıoğlu, tecrübeli oyuncu ile teknik direktör İsmail Kartal arasında bir gerilim olduğunu iddia etti:

"Asensio'da da geçen seneki yüzde yüzünü veren görüntü yok. Aralarında bir soğukluk var, o belli oluyor. Onu da İsmail hoca ikna edecek. Etmeli. Normal şartlarda ikinci yarının başında da Asensio değişikliğini yapabilirsin. Bence Asensio ile başlasaydı en azından taraftarın talebiyle oyuna soktu gibi bir izlenim yaşamak zorunda kalmazdı."

"İSMAİL HOCANIN SAHA İÇİ BASKISINI GÖREMEDİK"

Fenerbahçe'nin saha içi organizasyonunu ve temposunu da eleştiren tecrübeli yorumcu, takımın daha hızlı ve baskılı oynaması gerektiğinin altını çizdi:

"Tempo düşük, top çok yavaş çevriliyor. İsmail hocanın ilk ve son dönemindeki saha içi baskıyı göremedik henüz. Müthiş kariyerli oyuncular var Fenerbahçe'de. Bunlardan iyi iş çıkarmak da İsmail hocanın görevi. Fenerbahçe'nin bundan önceki turlarda deplasman maçları çok iyi değildi. Lyon deplasmanında bugünkü oyunun bayağı bir üzerine koymak gerekecek, onu söyleyeyim."

TARAFTARDAN İSMAİL KARTAL'A TEPKİ

Karşılaşma esnasında tribünlerden teknik heyete yükselen sesleri de değerlendiren İlker Yağcıoğlu, taraftar ile İsmail Kartal arasındaki bağın korunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu:

"Taraftarın İsmail hocaya olan tepkisini gördüm ki çok sallantıda. Sabırsızlar. O bağın kopmaması lazım."