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Canlı yayında açıkladı: TFF olağanüstü seçime gidebilir! İşte tarihi...

Hakemler Dosyası soruşturmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nda olağanüstü seçim iddiası gündeme geldi. Haluk Yürekli, Ferhat Gündoğdu ve Yasin Kol'un da gözaltına alındığı soruşturma sonrası, İtalya maçının ardından seçim kararı alınmasının beklendiğini aktardı.

Canlı yayında açıkladı: TFF olağanüstü seçime gidebilir! İşte tarihi...
Cevdet Berker İşleyen

Türkiye Futbol Federasyonu'nun geleceğine ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşanabileceği öne sürüldü. Hakemler Dosyası soruşturmasının ardından federasyonda olağanüstü seçim ihtimalinin gündeme geldiği iddia edildi.

TFF'DE OLAĞANÜSTÜ SEÇİM İDDİASI

Haluk Yürekli'nin aktardığı bilgilere göre, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve Süper Lig hakemi Yasin Kol'un da gözaltına alındığı belirtilen Hakemler Dosyası soruşturmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nda seçim süreci gündeme gelebilir.

Soruşturmanın federasyon üzerindeki etkilerinin önümüzdeki günlerde daha net ortaya çıkması beklenirken, TFF yönetiminin atacağı adımlar merak konusu oldu.

Canlı yayında açıkladı: TFF olağanüstü seçime gidebilir! İşte tarihi... 1

İTALYA MAÇININ ARDINDAN KARAR BEKLENİYOR

Yürekli, Türkiye'nin pazartesi günü İtalya ile oynayacağı karşılaşmanın ardından federasyon yönetiminin olağanüstü seçim kararı almasının beklendiğini ifade etti.

Söz konusu iddia, TFF'nin yönetim sürecine ilişkin yeni bir dönemin başlayabileceği yönündeki beklentileri beraberinde getirdi. Ancak federasyonun seçim konusunda henüz resmî bir karar açıkladığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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