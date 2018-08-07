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Fenerbahçe'de Ayew Benfica maçı kadrosuna alınmadı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.08.2018 21:24 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Benfica ile oynanacak Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Andre Ayew sakatlığı sebebiyle kadroya alınmadı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu da Ayew'le ilgili açıklama yaptı.

Fenerbahçe'de Ayew Benfica maçı kadrosuna alınmadı!

Fenerbahçe'de Andre Ayew, Benfica maçının 18 kişilik kadrosuna alınmadı. Ayew'in sakatlığı olduğu için kadroya alınmadığı belirtildi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu da Benfica maçı öncesi Ayew'i kadroya almamasıyla ilgili konuştu. Cocu, Ayew'le ilgili olarak, "Ayew antrenmanını yaptı ama bazı sorunlar gördük. Sakatlığının uzamasına neden olacak bir risk almak istemedik. Sahada olmak istiyordu. Üzücü tabi ama bir sonraki maçı beklemesi gerekecek" diye konuştu.

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andre ayew Fenerbahçe Phillip Cocu

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