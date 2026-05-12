Fenerbahçe'de Aykut Kocaman sesleri! İngiltere'den dev takviye

Aziz Yıldırım'dan Aykut Kocaman hamlesi! Listede olduğunu öğrenen Kocaman, teknik ekibini güçlendirmek için Premier Lig'den duran top antrenörü arayışına başladı.

Burak Kavuncu

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, teknik direktör adayları arasında Aykut Kocaman’ın da olduğunu bizzat tecrübeli hocaya iletti. Göreve hazır olan Kocaman ve ekibi ise modern futbolun anahtarı olan "duran top" meselesini çözmek için Premier Lig’den antrenör bakmaya başladı.

Fenerbahçe’de yaklaşan olağan genel kurul öncesi Aziz Yıldırım, saha içindeki planlamasını netleştiriyor. Gazeteci Reşat Can Özbudak’ın haberine göre Yıldırım, sarı-lacivertli camianın efsane isimlerinden Aykut Kocaman ile bir görüşme gerçekleştirerek, kendisinin teknik direktör listesinde yer aldığını resmen bildirdi.

Aziz Yıldırım’ın bu hamlesi sonrası Aykut Kocaman ve kurmayları, göreve gelmeleri durumunda uygulanacak yeni nesil futbol projeleri üzerinde çalışmaya başladı. Kocaman’ın, modern futbolda maç kazandıran en kritik faktörlerden biri olan duran top organizasyonları için çıtayı en tepeye koyduğu öğrenildi.

Aykut Kocaman ve ekibinin, dünyanın en zorlu ligi olan İngiltere Premier Lig’de görev yapan uzman "duran top antrenörleri" ile temas halinde olduğu ifade edildi. Teknik heyete dahil edilecek bu özel isimle, Fenerbahçe’nin duran top etkinliğinin Avrupa standartlarına çekilmesi hedefleniyor.

