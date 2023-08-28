Fenerbahçe'de ayrılığın açıklanması an meselesi! Menajeri İtalya'ya gitti, Emre Mor 6.5 milyon Euro'ya ayrılıyor

Bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentileri karşılayamayan isimlerden Emre Mor için ayrılık iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

Genç oyuncu için birçok ekip Sarı-Lacivertliler'in kapısını çalmaya devam ederken, İtalya Serie A ekibi Cagliari'nin son talip olduğu öğrenildi.

6.5 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Çizme temsilcisinin genç yıldız icin Fenerbahçe'ye 6.5 milyon euro önerdiği, oyuncunun menajeri anlaşmayı tamamlamak üzere İtalya'ya gitti. Transferin kısa zamanda resmiyet kazanması bekleniyor.

65 MİLYON EURO...

Emre Mor transferi resmiyet kazanırsa, Fenerbahçe'nin bu sezondaki bonservis geliri 65 milyon euroyu geçecek.

