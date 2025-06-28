Fenerbahçe'de ayrılık krizi... Mourinho takımda görmek istemiyor! 'Kendine hemen kulüp bul'

Geçtiğimiz sezon devre arasında Aston Villa'dan 13 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Diego Carlos ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

MOURINHO'DAN OLUMSUZ RAPOR

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun, 32 yaşındaki savunma oyuncusunun performansından memnun olmadığı ve yönetime oyuncunun takımdan ayrılması yönünde görüş bildirdiği belirtildi.

YENİ KULÜP ARANIYOR

Tecrübeli futbolcunun menajerine de durumun iletildiği ve oyuncu için yeni bir kulüp aranmaya başlandığı öğrenildi.

Sarı-Lacivertliler ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Diego Carlos, geçen sezon sakatlıklar nedeniyle yalnızca 5 maçta forma giyebildi.