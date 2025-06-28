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Fenerbahçe'de ayrılık krizi... Mourinho takımda görmek istemiyor! 'Kendine hemen kulüp bul'

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ederken kadroya yapılacak transferler kadar bazı isimlerle de yolların ayrılması bekleniyor. Bu isimlerden Diego Carlos ile alakalı da sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de ayrılık krizi... Mourinho takımda görmek istemiyor! 'Kendine hemen kulüp bul'
Berker İşleyen

Geçtiğimiz sezon devre arasında Aston Villa'dan 13 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Diego Carlos ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

MOURINHO'DAN OLUMSUZ RAPOR

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Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun, 32 yaşındaki savunma oyuncusunun performansından memnun olmadığı ve yönetime oyuncunun takımdan ayrılması yönünde görüş bildirdiği belirtildi.

YENİ KULÜP ARANIYOR

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Tecrübeli futbolcunun menajerine de durumun iletildiği ve oyuncu için yeni bir kulüp aranmaya başlandığı öğrenildi.

Sarı-Lacivertliler ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Diego Carlos, geçen sezon sakatlıklar nedeniyle yalnızca 5 maçta forma giyebildi.

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