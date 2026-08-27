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Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı! Livakovic Barcelona'ya imzayı attı

Fenerbahçe, 2023 yılında kadrosuna kattığı Dominik Livakovic ile yollarını ayırdı. Hırvat kalecinin Barcelona'ya transferi konusunda anlaşma sağlanırken, 31 yaşındaki file bekçisi sarı-lacivertli formayla 74 maçta görev yaptı.

Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı! Livakovic Barcelona'ya imzayı attı
Cevdet Berker İşleyen
Dominik Livakovic

Dominik Livakovic

HIR Hırvatistan
Yaş: 31 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe, Hırvat kalecisi Dominik Livakovic'in transferi konusunda İspanyol kulübü Barcelona'yla anlaşmaya vardı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki file bekçisine emekleri için teşekkür edilerek, "Kulübümüz, 2023 yılında kadromuza katılan profesyonel futbolcumuz Dominik Livakovic'in kalıcı transferi konusunda Barcelona Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Çubuklu formamız altında verdiği emekler için Dominik Livakovic'e teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Livakovic." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe de ayrılık resmen açıklandı! Livakovic Barcelona ya imzayı attı 1

74 MAÇTA FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'ye 2023-2024 sezonu başında transfer olan Dominik Livakovic, sarı-lacivertli forma altında 74 mücadelede forma giydi. Bu maçlarda 80 gol yiyen Livakovic, 24 maçta kalesini gole kapattı.

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