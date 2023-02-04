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Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı! Sarı-Lacivertliler'in genç yıldızı Isak Vural İsveç Ligi ekiplerinden Hammarby'e kiralandı

04.02.2023 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Şu ana kadar Oosterwolde, Samet Akaydın ve Emre Demir'i kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler'de ayrılıklar da yaşanıyor. Emre Demir'i Samsunspor'a kiralayan Fenerbahçe, 16 yaşındaki genç yıldızı Isak Vural'ı da 6 aylığına İsveç'e gönderdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı! Sarı-Lacivertliler'in genç yıldızı Isak Vural İsveç Ligi ekiplerinden Hammarby'e kiralandı
İsak Vural

İsak Vural

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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12 Ocak tarihinde başlayan transfer sezonunun en hareketli takımlarından olan Fenerbahçe, şu ana kadar 3 ismi resmen kadrosuna katmış durumda. Sarı-Lacivertliler, Oosterwolde, Samet Akaydın ve Emre Demir'i renklerine bağlarken, genç oyuncu Emre Demir Samsunspor'a kiralık olarak gönderilmişti.

İSVEÇ LİGİ'NE GÖNDERİLDİ!

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Sarı-Lacivertlilert'de Emre Demir'in ardından bir ayrılık daha yaşandı. Fenerbahçe, 16 yaşındaki gelecek vaat eden oyuncusu Isak Vural'ı İsveç Ligi ekiplerinden Hammarby'e kiraladı.

6 AYLIK SÖZLEŞME

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Hammarby Kulübü'nün resmi hesabından yapılan açıklamada, Isak Vural'ın sezon sonuna kadar kiralandığı ifade edildi. Orta saha mevkisinde forma giyen Isak Vural, 2022 yılında Fenerbahçe ile profesyonel sözleşme imzalamıştı. Sarı-lacivertli takımdaki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

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