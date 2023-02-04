Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı! Sarı-Lacivertliler'in genç yıldızı Isak Vural İsveç Ligi ekiplerinden Hammarby'e kiralandı

12 Ocak tarihinde başlayan transfer sezonunun en hareketli takımlarından olan Fenerbahçe, şu ana kadar 3 ismi resmen kadrosuna katmış durumda. Sarı-Lacivertliler, Oosterwolde, Samet Akaydın ve Emre Demir'i renklerine bağlarken, genç oyuncu Emre Demir Samsunspor'a kiralık olarak gönderilmişti.

İSVEÇ LİGİ'NE GÖNDERİLDİ!

Sarı-Lacivertlilert'de Emre Demir'in ardından bir ayrılık daha yaşandı. Fenerbahçe, 16 yaşındaki gelecek vaat eden oyuncusu Isak Vural'ı İsveç Ligi ekiplerinden Hammarby'e kiraladı.

6 AYLIK SÖZLEŞME

Hammarby Kulübü'nün resmi hesabından yapılan açıklamada, Isak Vural'ın sezon sonuna kadar kiralandığı ifade edildi. Orta saha mevkisinde forma giyen Isak Vural, 2022 yılında Fenerbahçe ile profesyonel sözleşme imzalamıştı. Sarı-lacivertli takımdaki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

