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Fenerbahçe'de ayrılık resmileşti! Sarı-Lacivertliler'den Errick McCollum'a veda... Yeni adresi: Galatasaray!

Fenerbahçe Beko'nun tarihi sezonunda önemli katkı veren Errick McCollum ile yollar resmen ayrılırken oyuncunun eski takımı Galatasaray ile anlaşma sağladığı ileri sürüldü. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de ayrılık resmileşti! Sarı-Lacivertliler'den Errick McCollum'a veda... Yeni adresi: Galatasaray!
Berker İşleyen

Fenerbahçe Beko'da ayrılık resmileşti. Sarı-lacivertliler'den yapılan açıklamada başarılı oyuncu Errick McCollum'un takımdan ayrıldığını duyurdu.

'KENDİSİNE BAŞARILAR DİLİYORUZ'

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Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko kadrosuna 2025 yılının Ocak ayında katılan ve kısa süre içerisinde yaptığı katkılarla bu sezon elde ettiğimiz başarılarda önemli pay sahibi olan sporcumuz Errick McCollum ile yollarımız ayrılmıştır. Errick McCollum’a takımımıza katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki dönemi için kendisine başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY İLE ANILIYOR

errick-mccollum-galatasaray

Eurohoops'un haberine göre tecrübeli basketbolcunun yeni sezon için Galatasaray ile anlaştığı iddia edildi. Daha önce 2 kere Galatasaray formasını terleten tecrübeli oyuncunun tekrar sarı kırmızılı formayı giymeyi çok istediği gelen bilgiler arasında.

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