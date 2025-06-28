Fenerbahçe'de ayrılık resmileşti! Sarı-Lacivertliler'den Errick McCollum'a veda... Yeni adresi: Galatasaray!

Fenerbahçe Beko'da ayrılık resmileşti. Sarı-lacivertliler'den yapılan açıklamada başarılı oyuncu Errick McCollum'un takımdan ayrıldığını duyurdu.

'KENDİSİNE BAŞARILAR DİLİYORUZ'

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko kadrosuna 2025 yılının Ocak ayında katılan ve kısa süre içerisinde yaptığı katkılarla bu sezon elde ettiğimiz başarılarda önemli pay sahibi olan sporcumuz Errick McCollum ile yollarımız ayrılmıştır. Errick McCollum’a takımımıza katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki dönemi için kendisine başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY İLE ANILIYOR

Eurohoops'un haberine göre tecrübeli basketbolcunun yeni sezon için Galatasaray ile anlaştığı iddia edildi. Daha önce 2 kere Galatasaray formasını terleten tecrübeli oyuncunun tekrar sarı kırmızılı formayı giymeyi çok istediği gelen bilgiler arasında.