Fenerbahçe'de ayrılık sonunda gerçekleşiyor! İşte Sinan Gümüş'ün yeni takımı

Fenerbahçe'de Vitor Pereira göreve geldikten sonra forma şansı bulamayan ve sözleşmesini de feshetmeye yanaşmayan Sinan Gümüş, 6 aydır kadroya alınmıyor. Deneyimli futbolcu için sarı-lacivertlilere Süper Lig ekiplerinden teklif gelirken Antalyaspor bu transferi bitirmek için en güçlü aday konumunda.

FENERBAHÇE BONSERVİS TALEP ETMEYECEK

Fenerbahçe'de Ali Koç'un sözleşmesini feshetme isteğini kabul etmeyen Sinan Gümüş, kadro dışı kalmıştı. Deneyimli futbolcunun ocak ayında takımdan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Süper Lig'den birçok talibi olan 27 yaşındaki ismin, Antalyaspor'a imza atması bekleniyor. Bu transfer için bonservis talep etmeyecek sarı-lacivertliler, kısa süre içinde Sinan Gümüş'ü elden çıkarmak istiyor.



