SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'de ayrılık yaşandı! Takımda forma giyemeyen Crespo, İspanyol ekibiyle anlaşma sağladı

Fenerbahçe'de ayrılık yaşandı! Takımda forma giyemeyen Crespo, İspanyol ekibiyle anlaşma sağladı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
30.01.2024 11:04 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de istediği forma şansını bulamayan Miguel Crespo takımdan ayrılıyor. İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile anlaşan yıldız oyuncu sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyecek.

Fenerbahçe'de ayrılık yaşandı! Takımda forma giyemeyen Crespo, İspanyol ekibiyle anlaşma sağladı
Miguel Crespo

Miguel Crespo

POR Portekiz
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

İsmail Kartal'ın fazla forma şansı vermediği Miguel Crespo takımdan ayrılma kararı aldı. Daha fazla ilk 11'de oynayabileceği bir takıma gitmek için izin isteyen Portekizli oyuncu olumlu cevap aldı ve Rayo Vallecano ile anlaşma sağladı.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

1b2128a2e75e4c52bc5fe79e9861add0

Fenerbahçe ve Rayo Vallecano, Miguel Crespo’nun satın alma opsiyonlu kiralık transferi için anlaşmaya vardı. İspanyol ekibi, Crespo'nun sözleşmesinin son halini hazırlıyor.

MEMNUN KALINIRSA ALINACAK

318f7293853d44f7b774a495527cfdc7

Miguel Crespo'nun performansı iyi olmasının durumunda İspanyol ekibi satın alma opsiyonunu kullanıp Portekizli oyuncuyu kadrosuna katacak. Crespo'nun satın alma opsiyonunun 7 milyon euro civarında olacağı konuşuluyor.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
''Ağır şaklaban, karakter yoksunu, tam bir şaklaban!''''Ağır şaklaban, karakter yoksunu, tam bir şaklaban!''
Galatasaray ile anlaşma sağladıGalatasaray ile anlaşma sağladı
Süper Lig'in flaş ekibine kiralandı!Süper Lig'in flaş ekibine kiralandı!
Anahtar Kelimeler:
Miguel Crespo fenerbahçe rayo vallecano kata sezon portekizli
En Çok Okunan Haberler
Akaryakıta peş peşe 3 zam! Yeniden değişiyor

Akaryakıta peş peşe 3 zam! Yeniden değişiyor

Canlı yayında Murat Kurum'u işaret etti: "Matematik ortada"

Canlı yayında Murat Kurum'u işaret etti: "Matematik ortada"

''Ağır şaklaban, karakter yoksunu, tam bir şaklaban!''

''Ağır şaklaban, karakter yoksunu, tam bir şaklaban!''

Süper Lig'in flaş ekibine kiralandı!

Süper Lig'in flaş ekibine kiralandı!

Fenerbahçe'den Serdar Dursun atağı!

Fenerbahçe'den Serdar Dursun atağı!

Kerem Aktürkoğlu'na olay tepki!

Kerem Aktürkoğlu'na olay tepki!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

O bir klasik! Stanley termostaki indirim devam ediyor, bu fırsatı kaçırmayın

O bir klasik! Stanley termostaki indirim devam ediyor, bu fırsatı kaçırmayın

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar indirimde

Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.