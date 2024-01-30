Fenerbahçe'de ayrılık yaşandı! Takımda forma giyemeyen Crespo, İspanyol ekibiyle anlaşma sağladı

İsmail Kartal'ın fazla forma şansı vermediği Miguel Crespo takımdan ayrılma kararı aldı. Daha fazla ilk 11'de oynayabileceği bir takıma gitmek için izin isteyen Portekizli oyuncu olumlu cevap aldı ve Rayo Vallecano ile anlaşma sağladı.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

Fenerbahçe ve Rayo Vallecano, Miguel Crespo’nun satın alma opsiyonlu kiralık transferi için anlaşmaya vardı. İspanyol ekibi, Crespo'nun sözleşmesinin son halini hazırlıyor.

MEMNUN KALINIRSA ALINACAK

Miguel Crespo'nun performansı iyi olmasının durumunda İspanyol ekibi satın alma opsiyonunu kullanıp Portekizli oyuncuyu kadrosuna katacak. Crespo'nun satın alma opsiyonunun 7 milyon euro civarında olacağı konuşuluyor.





