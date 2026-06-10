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Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım başkanlığında ilk yönetim kurulu toplantısı yapıldı

Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım başkanlığında ilk yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım başkanlığında ilk yönetim kurulu toplantısı yapıldı

Toplantının ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan yönetim kurulu üyesi Nihat Özbağı, yeni dönemin hedefleri ve stat projesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

STADYUM AÇIKLAMASI

Göreve 8 yıl aradan sonra yeniden geldiklerini belirten Özbağı, yoğun bir çalışma dönemine girdiklerini ifade ederek, “Heyecanlıyız. 8 yıl aradan sonra tekrar geldik. İşimiz çok yüklü. Dolayısıyla bir sene çok önemli işler yapacağız. Şampiyon olmayı hedefledik. Yönetim kurulu toplantımızı yaptık. Çok başarılı geçti. Belirli bir kısım iş bölümü yaptık. Daha da devam edeceğiz. İkinci bir konu. Ben de stat ile ilgili işlere hızlı bir şekilde başladım. İzinlerle uğraşıyorum. Bazı yerlerden randevular bekliyorum. Hızlı bir şekilde başlayacağız” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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