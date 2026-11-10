Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'dan Dirk Kuyt'a yeni görev!

Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe'de nasıl bir rol üstleneceği merak ediliyordu. Aziz Yıldırım'ın Hollandalı futbol adamı için hazırladığı yeni plan ortaya çıktı.

AZİZ YILDIRIM'DAN KUYT'A ALTYAPI TEKLİFİ



Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Dirk Kuyt'ın kulüpteki tecrübesinden yararlanmaya devam etmek istediği belirtildi. Hollandalı futbol adamının hayata geçirilmesi planlanan altyapı yapılanmasında görev almasının gündemde olduğu aktarıldı.

Yıldırım'ın, Kuyt'ın futbol bilgisini ve deneyimini genç oyuncuların gelişimine aktarmasını hedeflediği ifade edildi. Bu doğrultuda Hollandalı isme altyapı organizasyonunda önemli bir sorumluluk verilmesi planlanıyor.

LIVERPOOL GALİBİYETİ SONRASI GÖZLER KUYT'A ÇEVRİLMİŞTİ

İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından geçici olarak takımın başına geçen Dirk Kuyt, Fenerbahçe'nin Liverpool'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada önemli bir rol üstlendi. Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğe getirilmesiyle birlikte Kuyt'ın kulüpteki yeni pozisyonu merak konusu olmuştu.

Aziz Yıldırım'ın Hollandalı çalıştırıcıyı kulüp bünyesinde tutmak istemesiyle bu belirsizliğin yeni bir görevle sonuçlanabileceği konuşuluyor.

"KULÜP İSTEDİĞİ SÜRECE KALMAK İSTERİM"

Geçici görev sürecinin ardından Fenerbahçe'deki geleceği hakkında konuşan Dirk Kuyt, sarı-lacivertli kulüpte kalmaya sıcak baktığını dile getirmişti.

Hollandalı futbol adamı, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Başkan bana bu harika kulüpte olma şansını verdi. Başkan ve kulüp istediği sürece burada kalmaya devam etmek isterim. Kulüp için en doğrusu neyse onu yapmalıyız. Bu kulübü çok seviyorum.”