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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'dan Dirk Kuyt'a yeni görev!

Fenerbahçe'de teknik direktörlük değişiminin ardından gözler geçici olarak takımın başında bulunan Dirk Kuyt'a çevrildi. Liverpool karşısında alınan 3-2'lik galibiyetle dikkatleri üzerine çeken Hollandalı çalıştırıcının kulüpte kalması için yeni bir görev gündeme geldi.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'dan Dirk Kuyt'a yeni görev!
Burak Kavuncu

Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe'de nasıl bir rol üstleneceği merak ediliyordu. Aziz Yıldırım'ın Hollandalı futbol adamı için hazırladığı yeni plan ortaya çıktı.

AZİZ YILDIRIM'DAN KUYT'A ALTYAPI TEKLİFİ

Fenerbahçe de Aziz Yıldırım dan Dirk Kuyt a yeni görev! 1
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Dirk Kuyt'ın kulüpteki tecrübesinden yararlanmaya devam etmek istediği belirtildi. Hollandalı futbol adamının hayata geçirilmesi planlanan altyapı yapılanmasında görev almasının gündemde olduğu aktarıldı.

Yıldırım'ın, Kuyt'ın futbol bilgisini ve deneyimini genç oyuncuların gelişimine aktarmasını hedeflediği ifade edildi. Bu doğrultuda Hollandalı isme altyapı organizasyonunda önemli bir sorumluluk verilmesi planlanıyor.

LIVERPOOL GALİBİYETİ SONRASI GÖZLER KUYT'A ÇEVRİLMİŞTİ

Fenerbahçe de Aziz Yıldırım dan Dirk Kuyt a yeni görev! 2

İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından geçici olarak takımın başına geçen Dirk Kuyt, Fenerbahçe'nin Liverpool'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada önemli bir rol üstlendi. Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğe getirilmesiyle birlikte Kuyt'ın kulüpteki yeni pozisyonu merak konusu olmuştu.

Aziz Yıldırım'ın Hollandalı çalıştırıcıyı kulüp bünyesinde tutmak istemesiyle bu belirsizliğin yeni bir görevle sonuçlanabileceği konuşuluyor.

"KULÜP İSTEDİĞİ SÜRECE KALMAK İSTERİM"

Fenerbahçe de Aziz Yıldırım dan Dirk Kuyt a yeni görev! 3

Geçici görev sürecinin ardından Fenerbahçe'deki geleceği hakkında konuşan Dirk Kuyt, sarı-lacivertli kulüpte kalmaya sıcak baktığını dile getirmişti.

Hollandalı futbol adamı, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Başkan bana bu harika kulüpte olma şansını verdi. Başkan ve kulüp istediği sürece burada kalmaya devam etmek isterim. Kulüp için en doğrusu neyse onu yapmalıyız. Bu kulübü çok seviyorum.”

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Aziz Yıldırım Emre Belözoğlu fenerbahçe Teknik direktör Dirk Kuyt
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